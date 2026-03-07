Tragedia in aeroporto a Fiumicino, bimbo di pochi mesi ha un malore e muore

Per il piccolo non c’è stato niente da fare: per più di un’ora e mezzo sono andati avanti i tentativi di rianimazione. Ma poi è morto per un problema al cuoricino.

Tragedia all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino nei giorni scorsi: un bimbo di pochi mesi ha avuto un malore al terminale ed ha perso la vita. L'allarme è scattato immediatamente non appena ha avvertito il malore. Il piccolo viaggiava con i genitori quando si è sentito male. È successo nella giornata di giovedì scorso, 5 marzo 2026.

Come appreso da Fanpage.it, sono stati allertati immediatamente i soccorsi. I tentativi di rianimare il bimbo sono andati avanti per circa un'ora e mezza, poi è stato allertato l'elisoccorso che è arrivato in breve tempo. Per il piccolo non c'è stato niente da fare.

Il malore in aeroporto: cosa è successo al bimbo di pochi mesi

I fatti, come anticipato, risalgono al 5 marzo 2026, giovedì scorso, nel corso del pomeriggio. Il bimbo si trovava con i suoi genitori, di origine africana, allo scalo romano, al Terminal 1 quando, a un certo punto, si è sentito male. La sua famiglia, così come tutti i presenti, si sono immediatamente preoccupati per le condizioni di salute in cui si trovava il bimbo. Sul posto sono accorsi i soccorritori e gli agenti della Polaria.

L'arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazioni: niente da fare per il piccolo

Gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 sono arrivati immediatamente e si sono subito precipitati verso il piccolo, provando a rianimarlo. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, i tentativi di rianimazione sarebbero andati avanti per più di un'ora e mezza. Poi è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha preso subito in carico il piccolo. Sul posto è arrivata l'eliambulanza che si era alzata in volo dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Una volta raggiunta la struttura sanitaria pediatrica, però, per il piccolo non c'era già più niente da fare. Il bimbo è arrivato nel nosocomio con massaggio cardiaco in corso, il battito era flebile. I tentativi sono continuati anche in ospedale, ma poi purtroppo è deceduto. Secondo quanto appreso, a procurargli il decesso potrebbe essere stata una malformazione cardiaca congenita.