Tragedia al lago di Bolsena, va a farsi un bagno e muore in acqua: si chiamava Paola Ceccariglia

Dramma al lago di Bolsena ieri pomeriggio, lunedì 21 luglio 2025: una donna è entrata in acqua per fare un bagno e non ne è più uscita. Accertamenti sulla morte.

Foto di Lorenzo Breccola e Mauro Mattioli

Tragedia al lago di Bolsena nel Viterbese nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 luglio 2025 quando una donna si è immersa in acqua per fare un bagno. Poco dopo l'ingresso in acqua si è sentita male. Non è chiaro cosa sia accaduto. Ma poco dopo ha perso la vita. Si chiamava Paola Ceccariglia, viveva nella zona in cui ha perso la vita e aveva più di 70 anni.

Muore mentre fa il bagno al lago di Bolsena: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel corso del pomeriggio di ieri, lunedì 21 luglio 2025, al lago di Bolsena, in località Guadetto. La donna, una ultrasettantenne, era da poco entrata in acqua quando è scattato l'allarme. Secondo le prime ricostruzioni che arrivano dai presenti, la donna non si era ancora immersa del tutto. Stava camminando in acqua al momento della tragedia.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena si sono resi conto ciò che stava accadendo, i presenti hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che si sono precipitati verso la donna. Ogni tentativo di rianimazione, però, si è rivelato purtroppo inutile. Per la donna non c'è stat più niente da fare e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Sul luogo, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche i carabinieri della vicina compagnia di Montefiascone e i vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause del decesso, al vaglio delle analisi del medico legale. Secondo quanto emerso fino ad ora, la causa della morte sarebbe da ricondurre a un malore improvviso. Ma gli ulteriori accertamenti permetteranno di fare luce su un eventuale evento fatale. Una volta chiarito questo, sarà possibile riaffidare la salma ai familiari.