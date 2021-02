Tragedia ad Acilia, ragazzo di 16 anni muore mentre fa jogging al parco

Fatale per il ragazzino, secondo le prime analisi, un arresto cardiaco. Il 16enne stava facendo jogging all’interno del Parco della Madonnetta in via Molajoli quando ha accusato un improvviso malore: inutile l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.