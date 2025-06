video suggerito

Tragedia a Fregene, scivola sugli scogli mentre è a pesca: morto Daniel Dolcetti, aveva 41 anni Terribile incidente sul litorale romano, morto il 41enne Daniel Dolcetti mentre si trovava a pesca dopo essere scivolato sugli scogli.

A cura di Beatrice Tominic

Daniel Dolcetti a pesca.

Si trovava sugli scogli per pescare, come amava fare da tempo, quando all'improvviso è scivolato. È morto così, in un tragico incidente sul litorale romano, il quarantunenne Daniel Dolcetti. Era andato al mare questa mattina, a Fregene, sul litorale romano, per una mattinata di relax. Che, invece, si è conclusa in tragedia.

Cade dagli scogli e muore: chi era Daniel Dolcetti

Daniel Dolcetti aveva 41 anni e viveva a Roma, nel quartiere di Acilia con la compagna e futura moglie: i due si sarebbero dovuto sposare fra pochi mesi, avevano comprato le fedi e prenotato la sala ricevimenti. Amava la pesca e la praticava da anni. Spesso si trovava con gli amici per una battuta di pesca insieme. Ma non aveva una meta precisa, si spostava per tutto il litorale romano insieme alla sua canna da pesca. Nell'immagine di apertura, ad esempio, si trovava a Fiumicino.

Il tragico incidente a Fregene: cosa è successo

Secondo le ricostruzioni, Dolcetti si trovava sugli scogli a Fregene per una mattinata di pesca quando è scivolato sulla scogliera e ha sbattuto la testa. Fra i primi a chiamare i soccorsi, non appena si è accorto dell'accaduto, un amico che si trovava a pesca con lui. Sul posto, non appena lanciato l'allarme, sono arrivati gli agenti delle forze dell'ordine e il personale Locamare di Fregene della Capitaneria di Porto di Roma.

Prima di loro, però, hanno raggiunto il luogo gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trovato il corpo del quarantunenne ancora in acqua, probabilmente già senza vita, con evidenti ferite alla testa. Ai soccorritori non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

Le indagini in corso

Nel frattempo gli agenti hanno aperto le indagini per cercare di ricostruire cosa possa aver causato la caduta. Gli inquirenti hanno escluso quasi fin da subito l'ipotesi del gesto volontario, non esclusa totalmente quella del malore anche se molti elementi portano a pensare che si sia trattata di una caduta accidentale, avvenuta forse per una distrazione. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo.