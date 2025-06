video suggerito

Drammatico incidente a Fregene, pescatore scivola sugli scogli e muore Un pescatore sportivo di 41 anni è morto dopo essere caduto dagli scogli a Fregene, litorale romano. L'incidente si è verificato alle 8 di oggi, giovedì 5 giugno.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina a Fregene, litorale romano. Un pescatore sportivo di 41 anni è morto dopo essere caduto dagli scogli ed essere rimasto incastrato per diverso tempo. Non c'è ancora la certezza, ma probabilmente non si è trattato di un gesto volontario ma, come detto, di una caduta accidentale. La segnalazione è arrivata poco prima delle 8 di oggi, giovedì 5 giugno.

Stando a quanto si apprende, non sono serviti a niente i tentativi di soccorso degli operatori del 118. Per l'uomo, di cui ancora non è stata diffusa l'identità, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati gli uomini delle forze dell'ordine e il personale Locamare di Fregene della Capitaneria di Porto di Roma. Si attende l'autorizzazione del magistrato per il trasferimento del corpo e per l'eventuale autopsia. Le indagini sono tuttora in corso.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si sarebbe verificato nei pressi dell'ex stabilimento La Perla. Intorno alle 8, riportano le cronache locali, alcuni bagnanti hanno notato il 41enne che, improvvisamente, è scivolato dalla scogliera ed è rimasto incastrato. Per questo hanno contattato immediatamente il 112, numero unico per le emergenze.