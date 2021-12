Traffico verso Roma, code sulla via Pontina: incidenti e lavori in corso Traffico sulla via Pontina oggi: code in direzione Roma da Aprilia per un incidente con tre veicoli coinvolti e tra via di Trigoria e Castel di Decima per lavori in corso.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio.

Nella mattina di oggi, 29 dicembre, verso le ore 8.30, si è verificato un incidente sulla via Pontina, all'altezza del chilometro 29, fra l'hotel Antonella e il Parco 51, in direzione Roma. I veicoli coinvolti sono tre: si sono urtati con violenza per dinamiche che sono ancora da accertare. Uno dei tre veicoli coinvolti, dopo lo scontro, si è girato in testacoda e si è ritrovato nella direzione contraria a quella che stava percorrendo prima dell'incidente. Sul posto, come si legge su Il Corriere della Città, sono arrivate una pattuglia della polizia stradale di Aprilia e un'ambulanza per soccorrere una persona ferita nel tamponamento. Dopo il tamponamento e il testacoda, i mezzi che transitano sulla via Pontina in direzione della capitale si stanno muovendo in corsia di sorpasso. A partire dal luogo dell'incidente, da oltre un paio di ore, il traffico è rallentato su tutta la via Pontina. A partire dal luogo dell'incidente, da oltre un paio di ore, il traffico è rallentato, ma non mancano ulteriori rallentamenti anche più a nord, alle porte della città di Roma. Da oltre un'ora, infatti, sono state segnalate code all'altezza di via di Trigoria e Castel di Decima verso Roma centro, per lavori in corso, come specifica anche Luce Verde Roma con un tweet.

Traffico sulla Pontina: un tir fuori strada

Nella stessa zona, nella giornata di ieri, un tir è andato fuori strada rimanendo bloccato sul guardrail. Ѐ successo all'altezza di Castel Romano nella tarda mattinata di ieri, verso mezzogiorno. La strada è stata chiusa al traffico e il traffico è stato deviato, stavolta, in direzione Latina.