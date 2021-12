Incidente sulla Pontina, autoarticolato sbanda: un ferito e traffico deviato Traffico deviato per un incidente avvenuto lungo via Pontina all’altezza di via di Castel Romano. Un autoarticolato ha sbandato e ha invaso la carreggiata.

A cura di Alessia Rabbai

Frame dal video di Welcome to Favelas

Incidente stradale lungo via Pontina all'altezza di via di Castel Romano. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, martedì 28 dicembre, ed è avvenuto in direzione Pomezia. A rimanere coinvolto è stato un autoarticolato, il cui conducente è rimasto ferito e, date le sue condizioni di salute, è stato necessario il trasporto in ospedale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 11.45 quando il mezzo pesante di una nota catena di supermercati, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato e si è incastrato nel guardrail centrale all'altezza del chilometro 22.700, occupando parte della carreggiata destinata al transito dei veicoli. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento, sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato in codice giallo al Campus Biomedico. Da quanto si apprende le sue condizioni sono buone e non si trova in pericolo di vita.

Carreggiata ridotta e traffico deviato su via di Pratica di Mare

Presenti per i rilievi su via Pontina all'altezza di via di Castel Romano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del Gruppo Eur, che hanno svolto gli accertamenti necessari e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Si tratta di un incidente autonomo, non sono dunque rimasti coinvolti altri veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione, con temporanee modifiche alla viabilità per agevolare le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada. La carreggiata è stata momentaneamente ridotta tra Pratica di Mare e Castel Romano e il traffico deviato su via Pratica di Mare in direzione Latina.