video suggerito

Incidente in piazza dell’Emporio tra Ncc e mezzo per raccolta rifiuti: un ferito in codice rosso Un militare ha parlato con un autista ferito, che i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere. L’incidente tra furgone Ncc e mezzo per la raccolta dei rifiuti è avvenuto stanotte in Piazza dell’Emporio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’incidente in piazza dell’Emporio

Un ferito soccorso in codice rosso è il bilancio di un incidente stradale avvenuto in piazza dell'Emporio a Roma. Il sinistro si è verificato nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno. A scontrarsi sono stati un van Ncc e un autocarro per la raccolta dei rifiuti. Ad avere la peggio il conducente del furgone, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, ma che per fortuna non rischia di morire.

In suo aiuto sono intervenuti i carabinieri della stazione Aventino, in particolare un militare della pattuglia, che è rimasto in contatto visivo e cominicativo con lui, fino all'arrivo dei vigili del fuoco. I pompieri l'hanno estratto dalle lamiere, per poi consegnarlo al personale sanitario. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Un militare è salito in cima al mezzo ribaltato

Il carabiniere in cima al mezzo ribaltato

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente era notte. L'autista Ncc era alla guida del furgone e stava transitando in piazza dell'Emporio in zona Testaccio. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Nell'impatto il furgone si è ribaltato sul fianco. Uno dei militari, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, è salito in cima al mezzo ribaltato. È rimasto vicino all'autista incastrato tra le lamiere. Ha cercato di rassicurarlo e di tenerlo sveglio, dicendogli che l'avrebbero portato presto in ospedale e che sarebbe andato tutto bene.

L'autista ferito soccorso in codice rosso

Una comunicazione continua e un contatto umano quello tra il carabiniere e il ferito, che è proseguito fino all'arrivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. I pompieri giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di recupero dell'autista, liberandolo dalla carcassa del mezzo incidentato. Lo hanno poi consegnato alle cure del personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli.

Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto, per individuare eventuali responsabilità a carico dei due conducenti.