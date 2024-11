video suggerito

Torvaianica: ordina una pizza e poi accoltella ripetutamente il rider per rubargli pochi spiccioli L'aggressore è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il ragazzo aggredito è stato medicato al Policlinico di Pomezia.

A cura di Redazione Roma

Campo Ascolano è una frazione del comune di Pomezia, tra Torvaianica e Ostia proprio a ridosso del mare. Qui nella tarda serata tra domenica e lunedì un rider si reca per consegnare una pizza. È tardi, manca poco a mezzanotte, quando arriva in via Dora Baltea, in una zona isolata ben poco abitata lontano dalla stagione balneare. Quando parcheggia lo scooter il cliente lo sta già aspettando in strada, strano ma niente di particolarmente anomalo tanto da metterlo in guardia che qualcosa non andare.

Quando si avvicina con il cartone della pizza, porgendolo sorridente all'altro uomo, viene però improvvisamente aggredito, e allora capisce che non era una consegna ma una rapina: l'uomo lo accoltella diverse volte, alle gambe e alle braccia, il rider crolla in terra e si rannicchia per difendersi dai fendenti che mirano al petto e allo stomaco. Dopo averlo rapinato dei pochi soldi che aveva con sé lo lascia lì, in una pozza di sangue. A soccorrere il ragazzo ferito uno dei residenti richiamato dalle urla: quando esce dal cancello della sua villetta si trova alla scena e chiama immediatamente il 112 e il 118.

La vicenda è raccontata sulle pagine del quotidiano il Messaggero di oggi. Il rider ferito è stato trasferito al Policlinico Città di Pomezia, dove le ferite da arma da taglio gli sono state medicate. Non in pericolo di vita, è stato successivamente dimesso. I carabinieri invece si sono messi sulle tracce dell'aggressore che si è allontanato a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce tra le stradine del caseggiato, la spiaggia e la grande area di macchia Mediterranea a ridosso di Castel Porziano. Il rapinatore però è riuscito a far perdere le proprie tracce.