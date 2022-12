Torvaianica, aggredisce e punta la pistola contro una donna alla fermata del bus Stava aspettando l’autobus quando è stata aggredita da un uomo che le ha puntato una pistola contro. Residenti: “Siamo troppo isolati, abbiamo paura”.

A cura di Beatrice Tominic

La fermata del bus di Viale Po a Torvaianica.

È successo alle prime ore dell'alba, mentre si trovava alla fermata dell'autobus in attesa del mezzo che l'avrebbe portata a lavoro: una donna è stata aggredita da un uomo mercoledì scorso, 28 dicembre, mentre si trovava in via Po, a Torvaianica, sul litorale a sud della capitale. L'uomo si è avvicinato a lei, senza destare sospetti. Anziché mettersi in attesa del bus, però, ha tirato fuori una pistola e l'ha puntata contro la donna provando a strapparle la borsa che teneva fra le mani, come racconta il Messaggero.

L'aggressione

È successo alle 5.45 circa della mattina, mentre la donna era in attesa del bus che l'avrebbe portata in un hotel del centro di Roma, dove lavora come addetta alle pulizie. Uscita di casa, ha raggiunto la fermata del Cotral come ogni mattina: quando è arrivato l'uomo pensava che si sarebbe messo anche lui in attesa del bus, fino a quando non ha estratto l'arma. Con la pistola puntata contro, la donna è stata scaraventata a terra, ma ha subito iniziato ad urlare così forte da attirare l'attenzione di una dei residenti della zona che è uscita per soccorrerla. L'aggressore, spaventato, è fuggito.

La denuncia ai carabinieri

Dopo l'aggressione è rimasta sotto schock: soltanto qualche ora dopo è riuscita a recarsi in caserma per denunciare l'accaduto ai carabinieri.

Leggi anche Punta con una siringa a Roma, fermato un uomo di 42 anni

"Fisicamente ha solo qualche graffio, ma emotivamente è molto provata: ha paura di tornare da sola alla fermata", ha raccontato un'amica della vittima che si è impegnata per avvisare tutti e tutte le residenti della zona, il quartiere di Campo Ascolano, fra Ostia e Torvaianica. Anche la donna che ha soccorso la vittima per prima si è subito attivata raccomandando alle persone in attesa del bus di prestare attenzione.

Gli altri episodi

L'aggressione di mercoledì, però, non è l'unico episodio spiacevole avvenuto in quella fermata dell'autobus. "Sono spesso da sola in fermata e spesso ho paura: qualche tempo fa mentre ero in attesa del bus un'automobile con quattro uomini a bordo si è affiancata a me, insistevano per darmi un passaggio che naturalmente non ho accettato. Fortunatamente è arrivato il bus".

I residenti da tempo chiedono maggiori controlli in quello che è uno dei quartieri più distanti dal centro di Torvaianica. Oltre a questi episodi, nella notte fra il 26 e il 27 dicembre, alcuni ladri si sono introdotti nella villa dell'ex consigliere municipale di Ostia e dirigente scolastico in pensione, Dario Bensi. Hanno narcotizzato tutta la sua famiglia e svaligiato la casa prima di fuggire sull'automobile dell'uomo. Già qualche giorno prima stessa sorte era toccata ai vicini di casa. "Se i carabinieri o la polizia locale passassero più spesso, saremmo più tranquilli – hanno ammesso i residenti – È una bella zona, ma troppo isolata".