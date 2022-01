Torre Spaccata, in fiamme il deposito giudiziario Alle ore 7 della mattina di oggi, 11 gennaio, è divampato un incendio nello stabile che ospita il deposito giudiziario a Torre Spaccata, in via Ruderi di Casa Calda: non risultano feriti.

A cura di Beatrice Tominic

Nelle prime ore della mattina di oggi, 11 gennaio, è divampato un incendio all'interno del deposito giudiziario Capitale 3000 s.r.l., nella zona ad est della capitale, fra Torre Spaccata e Torre Maura, più precisamente in via Ruderi di Casa Calda al civico 49. Sul posto sono immediatamente arrivate, verso le 7 del mattino, due squadre, la 10A e la AB10, di Vigili del Fuoco del distaccamento di La Rustica, che ha sede fra via Achille Vertunni e via Publio de Tommasi e che dista appena una decina di minuti dal luogo dell'incendio.

Una volta arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme che, come si vede dalle foto, nel frattempo avevano già annerito i pannelli della struttura del deposito giudiziario senza, però, aver coinvolto i mezzi parcheggiati sull'asfalto davanti allo stabile: le fiamme, infatti, sono partite dagli uffici del deposito giudiziario e hanno coinvolto soprattutto quella parte della struttura. Le squadre di pompieri, poi, sono entrate all'interno dei locali per verificare che sul luogo al momento dell'incendio non fossero presenti persone. A seguito del controllo, la presenza di persone è stata esclusa ed è stato dichiarato, nel comunicato rilasciato a seguito dell'intervento, che non risultano feriti.

Sei mesi fa un incendio in un altro deposito giudiziario

Poco più di sei mesi fa, nelle prime ore della mattina del 2 giugno del 2021, è scoppiato un altro incendio nel deposito giudiziario di Colleferro che ha richiesto l'intervento di diverse squadre di Vigili del Fuoco provenienti dalla stessa Colleferro, ma anche da Palestrina e Nei. In questo caso, però, le fiamme hanno colpito anche diverse automobili parcheggiate all'interno del deposito: per placare l'incendio, infatti, è stato necessario utilizzare due autobotti e sono state impiegate diverse ore.