Torna Shakespeare a Villa Borghese, ma non al Globe Theatre ancora sotto sequestro dopo il crollo

Torna il teatro di Shakespeare a Roma, ma non al ‘Globe Theatre', la riproduzione dello storico palcoscenico londinese ancora sotto sequestro e inagibile dopo il crollo del 2022. L'amministrazione capitolina ha allestito una struttura temporanea adiacente al Globe, sempre a Villa Borghese.

La programmazione prevede spettacoli dal 13 luglio al 24 settembre, "con vari titoli della tradizione del teatro shakespeariano, che consentiranno a romani e turisti di godere di un ampio cartellone teatrale, garantendo al tempo stesso il lavoro delle oltre 150 persone, tra attori e maestranze, coinvolte nelle stagioni del Globe".

Il progetto, si legge nel comunicato diffuso da Roma Capitale, fa capo alla stessa società Politeama che si è occupata fino ad oggi della programmazione del Globe Theatre. Fondata e diretta da Gigi Proietti fino alla sua morte, la società oggi è amministrata da Sagitta Alter, Susanna e Carlotta Proietti, ed è sotto la direzione artistica del maestro Premio Oscar Nicola Piovani.

“Abbiamo voluto anche quest’anno sostenere la stagione estiva del Globe Theatre per dare continuità a una realtà molto amata dai romani e seguita soprattutto dai più giovani, in attesa della definizione della situazione e del futuro della struttura del teatro. Si tratta di una realtà consolidata e proprio nel ventennale della sua apertura non poteva mancare a Roma l’appuntamento estivo con il teatro di Shakespeare e la straordinaria esperienza del Globe Theatre”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

Il Globe Theatre è sotto sequestro dopo il crollo di una scalinata a settembre 2022. Il bilancio è stato di 12 feriti, di cui 5 adulti e 7 ragazzi. L'incidente è avvenuto quando alcune scolaresche stavano uscendo dal teatro dopo aver assistito a uno spettacolo.