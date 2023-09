Tor Bella Monaca sotto assedio come Caivano: mobilitati 500 uomini Doppia operazione ad alto impatto delle forze dell’ordine a Napoli e Roma. Nella capitale cinta d’assedio Tor Bella Monaca da cinquecento agenti, i residenti svegliati dal rumore degli elicotteri.

A cura di Redazione Roma

Tor Bella Monaca sotto assedio dall'alba di oggi, giovedì 7 settembre. È ancora buio quando un esercito di agenti e militari di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale è entrata nel quartiere. Un'operazione ad alto impatto, come viene comunicato dalla questura, per colpire soprattutto la rete del traffico di droga in quella che è una delle più grandi piazze di spaccio della capitale. Cinquecento gli uomini mobilitati che stanno passando al setaccio i caseggiati popolari e le aree verdi del quartiere. L'operazione interforze è scattata in contemporanea a Roma e Napoli, dove sono i Quartieri Spagnoli in questo momento a essere passati al setaccio. Un'operazione che arriva dopo quella condotta solo alcuni giorni fa al Parco Verde di Caivano sempre a Napoli.

"È un intervento di polizia di vasta portata interforze. Sono in corso di esecuzione numerose perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di questi agglomerati alla ricerca di sostanze stupefacenti e droga. L'obiettivo di questa operazione di polizia così importante non è solo questo ma anche quello di ristabilire la legalità per quanto riguarda la parte delle occupazioni abusive delle abitazioni. Lo Stato si deve riappropriare di ciò che è suo, degli spazi e degli immobili che sono suoi e quindi è anche in corso un'ampia attività di monitoraggio di tutte le abitazioni", così il questore vicario Francesco Ratta.