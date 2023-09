Blitz all’alba ai Quartieri Spagnoli, perquisizioni e controlli con l’elicottero Operazione “alto impatto” ai Quartieri Spagnoli, 300 operatori di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, coinvolti i reparti speciali.

A cura di Nico Falco

Un blitz interforze è in corso dalle prime ore di oggi, 7 settembre, nella zona dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli, area al centro di nuove fibrillazioni criminali e dove sono state registrate diverse "stese" di camorra. In campo Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza con 300 operatori, coinvolti i reparti speciali; sono in esecuzione perquisizioni domiciliari e personali e controlli in strada, mentre l'area è sorvegliata dall'alto con un elicottero.

Ai Quartieri Spagnoli le ultime operazioni di polizia, che hanno smantellato diverse piazze di spaccio, tra cui quella storica della "Sposa", una delle più fruttuose del centro storico napoletano, hanno creato un vuoto nel quale starebbero cercando di guadagnare terreno altri gruppi criminali, sia dell'area sia di quartieri limitrofi. Due stese ci sono state nella notte del 31 agosto, poche ore prima della morte del musicista 24enne Giovanbattista Cutolo, ucciso in piazza Muncipio, a poca distanza, durante una rissa scattata con un gruppo di giovanissimi; per quell'omicidio è reo confesso un 17enne dei Quartieri Spagnoli. I funerali del ragazzo, per tutti Giogiò, si sono tenuti ieri in piazza del Gesù.

L'operazione in corso a Napoli sarebbe collegata all' "Alto Impatto" che è partito questa mattina a Roma, dove l'area interessata è il quartiere di Tor Bella Monaca, con numerose perquisizioni per la ricerca di armi in oltre 80 appartamenti di via dell'Archeologia. In azione ci sono circa 500 operatori, col supporto dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale; verifiche sono in esecuzione anche nelle palazzine popolari per appurare le occupazioni abusive degli alloggi.