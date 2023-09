Blitz al Parco Verde di Caivano con 400 agenti, perquisizioni in corso: sequestro di pacchi di migliaia di euro, droga e armi d’assalto In campo oltre 400 uomini tra Polizia, carabinieri e finanzieri. Sequestrati anche molotov e proiettili per fucili d’assalto. Trovati pacchi di soldi da 30mila euro. Piantedosi: “Riaffermiamo legalità sul territorio”

A cura di Pierluigi Frattasi

Maxi blitz delle forze dell'ordine al Parco Verde di Caivano, dove negli scorsi giorni c'è stata la visita della Premier Giorgia Meloni a seguito degli stupri delle due cuginette di 10 e 12 anni. In campo dalle prime luci dell'alba oltre 400 unità tra poliziotti, carabinieri e finanzieri. Perquisizioni a tappeto e centinaia di identificazioni di persone e veicoli sospetti. Sequestrati pacchi di soldi da 30mila euro, munizioni per armi da guerra e molotov.

La grossa operazione delle forze dell'ordine, in corso da questa mattina, martedì 5 settembre 2023, vede coinvolti l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza nel quartiere “Parco Verde” di Caivano e nelle località limitrofe. La Presidente del Consiglio, il 31 agosto scorso, è arrivata nel Comune dell'area nord di Napoli, rispondendo all'appello del parroco don Maurizio Patriciello. Meloni, in quell'occasione, aveva confermato la vicinanza del Governo ai cittadini del comune dell'area nord di Napoli e l'impegno dello Stato contro la criminalità.

Cosa sta succedendo a Caivano: le news sul maxi blitz

Già negli scorsi giorni le forze dell'ordine hanno condotto importanti operazioni di contrasto all'illegalità a Caivano. Ma il maxi-blitz di questa mattina è il primo che vede impegnati in contemporanea oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine coordinate, per un controllo straordinario ad “Alto Impatto”. Il servizio scattato questa mattina è finalizzato all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti.

Coinvolti i reparti specializzati delle forze di polizia e, tra questi i cinofili antidroga dei carabinieri, le Api dei Carabinieri e con il controllo dall’alto di un elicottero del Reparto Volo. In corso anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili anche con ausilio della polizia metropolitana.

Piantedosi: "Riaffermiamo legalità sul territorio"

Sull'operazione interviene il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi:

Il governo Meloni è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza. Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caivano e nei prossimi giorni andremo in altri contesti problematici affinché non ci siano zone franche. Lo Stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia del Paese.

il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, commenta il blitz interforze nel quartiere Parco Verde di Caivano:

Bene così, le persone perbene a Caivano come ovunque chiedono e meritano rispetto, legalità, sicurezza.

Sequestrati molotov e proiettili per fucili d'assalto

I Carabinieri questa mattina hanno già sequestrato una molotov e 150 proiettili anche da guerra (colpi per Kalashnikov Ak47). Oltre a banconote per 30 mila e 14 mila euro in contanti. Due armi sceniche. Scoperto anche un appartamento abbandonato adibito a piazza di spaccio con materiale di confezionamento per la droga.

(aggiornato alle ore 10.20)