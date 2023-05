Tor Bella Monaca, si arrampica sul palazzo per raggiungere un nido di uccelli: 59enne cade e muore L’uomo, che si trovava in stato di alterazione psicofisica, è precipitato dal quarto piano sotto gli occhi attoniti di passanti e familiari.

Tragedia ieri sera alle 21.30 a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Un uomo di cinquantanove anni è morto precipitando dal quarto piano di un palazzo in viale Santa Rita da Cascia e si è schiantato in strada, morendo sul colpo. Secondo le prime informazioni, il 59enne si sarebbe arrampicato sullo stabile tramite la canaletta di scolo dell'acqua ma non è ancora chiaro per quale motivo. Per le persone presenti sul posto, tra cui alcuni familiari che hanno assistito alla scena, il 59enne voleva raggiungere un nido di uccelli.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e del Nucleo investigativo di Frascati per le indagini del caso e i rilievi tecnici scientifici. Insieme ai militari anche il medico legale, che ha eseguito un primo esame esterno sulla salma.

Sul corpo del 59enne sarà effettuata l'autopsia per verificare se fosse in condizioni psicofisiche alterate, cosa molto probabile dato il racconto di diverse persone presenti.

Devastante l'impatto con il suolo: l'uomo è precipitato per diversi metri dopo essere riuscito ad arrampicarsi tramite la canaletta di scolo, nonostante le persone avessero tentato di dissuaderlo dall'intento. Pare fosse intenzionato a raggiungere questo nido di uccelli che aveva visto, anche se non si sa per fare cosa. Per questo si ritiene che molto probabilmente fosse in condizioni fortemente alterate, tanto da non riuscire a farlo ragionare. I soccorritori sono arrivati immediatamente sul posto, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare, è deceduto non appena il corpo ha impattato col suolo.

I carabinieri ascolteranno i familiari dell'uomo per andare in fondo alla faccenda. Dopodiché, in seguito all'autopsia, la salma sarà restituita alla famiglia per organizzare i funerali.