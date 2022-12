Topo si aggira fra i banchi di scuola, studenti riprendono la scena: “Ma che è ‘sta roba?” (VIDEO) Stavano facendo lezione quando hanno visto un topo sul pavimento dell’aula e hanno ripreso la scena: è successo in una scuola superiore dell’Eur.

A cura di Beatrice Tominic

"C'è un topo a scuola, ma che è ‘sta roba?", si sente urlare da uno degli studenti in classe nel video in cui viene ripreso il grosso roditore mentre si aggira fra i banchi di scuola. Il video, delle durata di neanche dieci secondi, mostra l'animale in una delle aule di una scuola romana, l'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica intitolato a Francesco De Pinedo.

I ragazzi e le ragazze dell'istituto, che si trova in via Francesco Morandini nel quartiere Eur, nel quadrante sud della città di Roma, armati di telefonino, dopo aver ripreso la scena hanno inviato il video a Welcome to Favelas che lo ha postato sul suo profilo di Instagram.

Studenti riprendono il topo in classe

Nei pochi secondi di video, si sentono molte voci concitate. L'ambiente in cui ci troviamo è chiaro: armadi in legno alti alle pareti, una cattedra, la porta e persino l'estintore in lontananza. In primo piano, invece, compaiono sgabelli e banchi con penne, astucci, libri e quaderni aperti. In fondo alla stanza, nelle immagini in apertura, viene mostrata chiaramente una lim, lavagna interattiva multimediale collegata ad un pc portatile, sotto ad alcuni attaccapanni spogli.

Quasi immediatamente, dopo i primi due secondi di panoramica, l'inquadratura si stringe sul pavimento dell'aula, sotto ai banchi, con zoom sull'animale. C'è chi ridacchia nervosamente e chi, impaurita, alza gli anfibi, portando i piedi sulla propria seduta, per non intralciare la strada del topo che, a poco a poco, cerca di farsi spazio, con passo incerto e la lunga coda. Tutti si trovano in ginocchio sulle sedie, con i piedi in aria, per far passare il topo: un episodio indecoroso nelle scuole della capitale.