Topi scorrazzano al Colosseo: il Comune annuncia una pulizia straordinaria Dopo le polemiche seguite al video che mostra i topi scorrazzare di fronte al Colosseo annunciata una pulizia straordinaria.

A cura di Redazione Roma

Si dice che a Roma abitino sette milioni e mezzo di topi. Più del doppio dei cittadini residenti. Così capita che un gruppo di roditori si avventuri anche nel salotto buono della città, tra le vestigia archeologiche e le comitive dei turisti. È successo ad esempio qualche giorno fa quando, il video postato online da un gruppo di turisti ha fatto, come si dice in questi casi "il giro del web".

La risposto alla cattiva pubblicità finita anche sui giornali è stato l'annuncio da parte del comune di Roma di un'azione di pulizia straordinaria. "Sono in via di pianificazione interventi di potenziamento delle azioni programmate di derattizzazione nell'area del Colosseo, Colle Oppio e Domus Aurea- si legge nella nota. Una zona che non è tra quelle maggiormente caratterizzate dalla presenza di ratti, ma le segnalazioni degli ultimi giorni hanno attivato un protocollo di interventi congiunto Roma Capitale-Ama che proseguirà nelle prossime ore e nei prossimi giorni".

Intanto l'Ente Parco archeologico Colosseo spiega che non è colpa sua e scarica tutto sull'amministrazione: "Il problema dei roditori non riguarda in alcun modo le aree interne del Parco". Venendo qui eseguiti "sistematicamente interventi di derattizzazione. Sarebbe fondamentale che questa azione di contrasto ai roditori e di pulizia sistematica venisse effettuata anche nell'area della piazza del Colosseo, non di competenza del Parco. È auspicabile una sempre più intensa collaborazione tra tutte le istituzioni pubbliche interessate a tutelare e valorizzare l'immagine di Roma a livello internazionale". La polemica ha coinvolto come ovvio anche la politica, con gli esponenti dell'opposizione in Campidoglio e del centrodestra in Regione all'attacco della maggioranza del sindaco Gualtieri.