Topi e immondizia a pochi passi dal Colosseo: il video realizzato dai turisti Alcuni turisti hanno realizzato un video che immortala tre topi mentre passeggiano tra l’immondizia a pochi passi dal Colosseo.

A cura di Enrico Tata

Nel mese di luglio il Colosseo si conferma, dati del Ministero del Turismo, l'attrazione italiana più richiesta con quasi 1,2 milioni di ricerche online (+45% rispetto al 2022). Roma è piena di visitatori e fa registrare record su record in questa estate davvero d'oro per quanto riguarda le presenze legate al turismo. Ma i problemi di certo non mancano e proprio a pochi passi dall'Anfiteatro Flavio alcuni turisti hanno realizzato un video che immortala tre topi mentre passeggiano tra l'immondizia.

"Nuovi gladiatori. Nella Roma Imperiale al Colosseo si svolgevano i combattimenti tra gladiatori, in un Anfiteatro Flavio strapieno. Nella Roma di oggi assistiamo ai combattimenti tra Topi, nel degrado assoluto.Aspettando il Giubileo 2025", ha commentato la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Rachele Mussolini, che ha condiviso su Facebook le immagini.

Qualche giorno l'attenzione di un gruppo di turisti era stata catturata da un topo avvistato in via delle Carrozze, la strada che porta a piazza di Spagna. Il grosso roditore ha calamitato l'attenzione di tutti, provocando reazioni diverse. Dalla turista che ha urlato ‘Che schifo' a un uomo che, seduto davanti a un ristorante, ha indicato il ratto e ha detto: "Guardate, lo chef" riferendosi al fortunato film Ratatuille.

I commercianti hanno immediatamente chiuso le porte dei loro locali: "E' un incubo. Se ne entra uno sono guai seri. Purtroppo non è il primo ‘avvistamento' nonostante le continue derattizzazioni che facciamo". Una recente ricerca ha stimato a Roma la presenza di 6/9 milioni di abitanti, due o tre per ogni cittadino della Capitale.