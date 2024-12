Tony Effe al Concerto di Capodanno 2025 a Roma, l’assessore: “Giù dal palco chi non si comporta bene”

video suggerito

Tony Effe sorvegliato speciale a Capodanno. "Se non si comporta bene scende dal palco del Concertone", avverte l'assessore ai Grandi Eventi di Roma, Alessandro Onorato. "Credo che Tony Effe sarà emozionato di esibirsi al Circo Massimo davanti a 70-80 mila persone nella sua città, ci sono tante polemiche che giustamente nascono e che non voglio giustificare, ma chi si esibisce a Roma sa che Roma è una città accogliente, aperta e che rispetta in maniera sacrale le donne, chi non si comporta bene scende dal palco ma non credo che ci sia neanche bisogno di dirlo", ha commentato l'assessore, rispondendo alle polemiche sulla presenza del trapper al Concertone.

L'evento, completamente gratuito, sarà condotto dagli speaker di Rds, Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro, e prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti con la Media Partnership di Rds 100% grandi successi.

Sul palco del Concertone di Capodanno al Circo Massimo saliranno Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei. "Sono tre artisti che riempiono palazzetti e arene: offrire alla città, e soprattutto ai giovani, la possibilità di vederli dal vivo senza pagare il biglietto ci riempie di gioia perché purtroppo esistono migliaia di ragazzi che non possono permetterselo. Noi quindi dobbiamo lavorare per includere tutti e costruire una città dove musica e intrattenimento siano dei diritti, non dei privilegi", ha spiegato Onorato. "All you need is Roma", è lo slogan e l'hashtag di questa edizione del concerto. Sarà ripagato, nelle intenzioni del Campidoglio, con gli introiti della tassa di soggiorno.

Più di qualcuno, tuttavia, ha storto il naso in merito alla presenza di Tony Effe. Il probabile riferimento è ai recenti concerti del trapper, che si sono conclusi con Tony Effe in mutande davanti al pubblico.