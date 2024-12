video suggerito

Capodanno Roma 2025 con Mamhood, Mara Sattei e Tony Effe: chi salirà sul palco del Circo Massimo Annunciato il cast del Concerto di Capodanno 2025 al Circo Massimo di Roma: sul palco saliranno Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei. Attesi 80mila spettatori.

A cura di Enrico Tata

Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei: queste le star che si esibiranno sul palco del Concerto di Capodanno 2025 al Circo Massimo di Roma. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all'assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato.

"Chi parteciperà potrà godere di un concerto di grande livello ed è bello che un anno impegnativo come quello giubilare, possa essere salutato con una serata piacevole e di grande livello", ha commentato il sindaco.

"È bello – ha aggiunto Onorato – che a Roma ci sia l'aspettativa di capire i nomi degli artisti, per un appuntamento che ha attratto a Roma lo scorso anno oltre 70mila persone". L'obiettivo di quest'anno è portare in piazza circa 80mila persone.

"Non è mai facile organizzare questo concerto perche per Capodanno si scatena una specie di campagna acquisti per assicurarsi i nomi più in voga. Ma noi abbiamo sempre avuto gli artisti del momento, basti ricordare quelli degli anni passati come Lazza o Elodie. Il messaggio che lanciamo è che Roma è una città che ha ripreso vigore ed è tra le grandi città mondiali per la musica live. Ci aspettiamo il tutto esaurito, almeno 70/80mila persone. Ma è un flusso che sale e che scende: l'anno scorso, ad esempio, in alcuni momenti abbiamo avuto anche 100mila persone", ha aggiunto ancora Onorato.

Tra Natale e Capodanno la città di Roma, secondo i dati dell'assessorato al Turismo, batterà tutti i record. Secondo i numeri delle prenotazioni negli hotel, è previsto un +2,78 per cento degli arrivi a Natale e +2,79 per cento a Capodanno. Cioè, 321mila arrivi e 735mila presenze a Natale e 312mila arrivi e 707mila presenze a Capodanno. "Ma vedrete che dopo l'annuncio dei nomi del concerto questi numeri saliranno", ha spiegato l'assessore.