Titolare bar molesta ragazza in prova. La difesa: “Impossibile, chiusa nello stanzino solo 90 secondi” La ragazza era al suo secondo giorno di prova. Ha denunciato di essere stata chiusa nello sgabuzzino del bar dal titolare, spogliata e palpeggiata.

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Molestata dal titolare mentre lavorava in un bar del centro di Roma: questo quanto accaduto a una ragazza proprio durante il secondo giorno di prova. La giovane, che ha sporto denuncia ai carabinieri subito dopo i fatti, accaduti nel 2020, era alla sua prima esperienza lavorativa quando è stata chiusa nello sgabuzzino del locale e abusata dal proprietario, un uomo di trentasette anni. Secondo la sua denuncia, riportata da Il Messaggero, il 37enne l'avrebbe spogliata e palpeggiata nelle parti intime, bloccandola e impedendole di uscire dallo stanzino: solo l'entrata di un cliente ha interrotto la violenza, con la giovane che a quel punto è riuscita a divincolarsi dalla presa del suo aguzzino.

Il suo racconto è corroborato dalle immagini delle telecamere presenti nel negozio, che la riprendono mentre entra nello stanzino per poi uscire sconvolta e parzialmente svestita. Subito dopo è andata dai carabinieri a denunciare l'uomo, che adesso deve affrontare il processo. La sua strategia difensiva? L'essere stato chiuso con lei nello sgabuzzino solo novanta secondi. Un tempo che, per la difesa, non sarebbe bastato per consumare una violenza sessuale.

La prossima udienza del processo è fissata per il 3 maggio. In quell'occasione sarà ascoltato l'imputato, che potrà quindi fornire la sua versione dei fatti. La procura gli contesta, oltre alla violenza sessuale, l'aggravante di "aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio" e di aver abusato della giovane mentre "era sottoposta a limitazione della libertà personale: all’interno del locale spogliatoio in cui l’aveva fatta entrare e l’aveva bloccata".