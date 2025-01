video suggerito

Terrorizzano anziana facendole sentire il pianto del figlio, ma è una truffa: arrestato finto carabiniere La donna è stata costretta a raccogliere tutto l'oro che aveva in casa per farlo ai truffatori. Quando si è resa conto del raggiro, si è messa a urlare così forte che è stata sentita dalla polizia all'esterno del palazzo.

A cura di Natascia Grbic

Ha truffato una donna anziana che, non appena si è reso conto di quello che era accaduto, ha cominciato a urlare talmente forte da far accorrere subito la polizia. Un uomo di 43 anni, che aveva portato via alla donna tutto l'oro che aveva in casa con la scusa del ‘finto carabiniere‘, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Colombo, giunti sul posto immediatamente. Data la tempestività dell'intervento sono riusciti a rintracciare il 43enne con addosso ancora la refurtiva. L'uomo, che è stato arrestato, era uscito dal carcere appena tre settimane prima, sempre per aver raggirato una persona anziana con la stessa truffa.

L'episodio è avvenuto a Roma, dove la donna risiede. Il truffatore ha chiamato al telefono fisso della signora fingendosi un maresciallo dei carabinieri che aveva appena arrestato il figlio per aver tentato una rapina a bordo della proprio auto. Le ha detto che avrebbe dovuto dargli dei soldi per non farlo portare in carcere, in caso contrario lo avrebbero immediatamente arrestato. La donna, inizialmente molto diffidente, è andata in preda al panico quando, dall'altro lato della cornetta, ha sentito un pianto disperato. "Ma è mio figlio Mauro?", ha chiesto agitata. Il 43enne ha capito che a quel punto era fatta: la signora, disperata per quel pianto, ha chiesto cosa potesse fare per rivedere il figlio dato che non aveva contanti in casa. "Raccolga tutto l'oro che ha, sta arrivando un mio collega a prenderlo". E così, mentre il complice si recava a casa della donna, il 43enne continuava a tenerla al telefono, non permettendole di riagganciare. Quando il complice è arrivato lei ha consegnato tutto l'oro: ma appena ha chiuso la porta di casa ha subito capito quello che era successo.

Le urla e i pianti della donna sono stati sentiti dai poliziotti del commissariato Colombo, il cui cortile si trova davanti la finestra della cucina della signora. Sono an dati da lei e, capito l'accaduto, si sono messi sulle tracce del truffatore. Quando l'hanno trovato, in tasca aveva ancora l'oro della donna, che ha potuto così recuperalo.