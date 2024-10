video suggerito

Terribili schianti in moto a Roma, morti un 29enne a Pomezia e un uomo sulla Braccianese Due terribili incidenti mortali a Roma nel pomeriggio di ieri: il primo al confine con Pomezia e il secondo sulla via Braccianese. Morti un uomo e un ragazzo di 29 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due terribili incidenti in moto sulle strade dell'estrema periferia di Roma. Nel primo ha perso la vita un motociclista di 29 anni, morto in seguito allo scontro tra la sua moto e due automobili avvenuto in via della Solfarata al confine tra la Capitale e il comune di Pomezia. Stando a quanto ricostruito l'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di ieri, domenica 27 ottobre. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie del gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale e gli operatori sanitari del 118.

Il primo incidente al confine con Pomezia: morto un 29enne

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo arrivava dai Castelli Romani e viaggiava in direzione di Pomezia. Per lui non c'è stato niente da fare. Alla guida di una delle due vetture c'era una signora, una 71enne italiana, che è stata soccorsa e accompagnata in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove ha anche svolto i test anti droga e anti alcol. Il conducente dell'altra vettura è invece un uomo italiano di 54 anni, rimasto illeso. Per questo gli agenti hanno potuto procedere sul posto alla somministrazione dell'alcol test, che è risultato negativo. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il secondo incidente sulla Braccianese: motorino si schianta su due alberi

Il secondo incidente si è verificato intorno alle 15.30 di ieri sulla via Braccianese. Sul posto sono arrivate le pattuglie del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto ricostruito, uno scooter è uscito di strada e si è schiantato contro due alberi per cause ancora da accertare. Il conducente è morto praticamente sul colpo. Con é non aveva documenti e la sua identificazione, per questo, è stata difficoltosa per le forze dell'ordine.