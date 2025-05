video suggerito

Terribile schianto fra due auto nel Frusinate: tre giovani feriti, conducente estratto dalle lamiere Schianto fra due automobili in Ciociaria nella serata di ieri, sabato 24 maggio 2025. Uno dei conducenti resta incastrato fra le lamiere: è grave.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Incidente nella serata di ieri, sabato 24 maggio 2025, nel Frusinate, sulla via Casilina. A scontrarsi due automobili, una Jeep Compass e una Renault Clio: ferite le tre persone che si trovavano a bordo. Fra loro anche uno dei due conducenti, rimasto incastrato fra le lamiere: avrebbe riportato gravi ferite alle gambe.

La dinamica dell'incidente sulla Casilina e l'arrivo dei soccorsi

I fatti risalgono alla serata di ieri, sabato 24 maggio 2025, dopo le ore 23. Due veicoli, una Renault Clio e una Jeep Compass, si sono scontrati in territorio di Cervato, a poca distanza dall'incrocio Pastenelle. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati gli agenti delle forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, i vigili del fuoco che hanno estratto dall'automobile il conducente ferito e gli operatori del personale sanitario che si sono occupati di trasportare d'urgenza nei vari ospedali le persone rimaste ferite nell'incidente. La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzione per permettere l'arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza della zona interessata dal sinistro.

Come stanno le persone ferite nello scontro

Ad avere la peggio sono stati conducente e passeggeri della prima auto, l'utilitaria. Ferito lievemente anche il conducente della Jeep, un uomo di 60 anni di Ceprano, trasportato in ospedale a Cassino. Lievi le lesioni riportate anche dai passeggeri dell'utilitaria. Più grave, invece, il conducente che è rimasto incastrato nell'automobile ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Il giovane è stato trasferito d'urgenza al Santa Scolastica di Cassino. Medici e infermieri, vedendo le sue condizioni, hanno giudicato le sue ferite con un codice rosso. Ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.