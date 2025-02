video suggerito

Terribile incidente in Ciociaria, 19enne investita da un'auto: elitrasportata a Roma, è grave Paura a Paliano, dove una 19enne è stata travolta da un'auto. Elitrasportata d'urgenza a Roma, si indaga per chiarire la dinamica del sinistro: il timore degli inquirenti è che possa essersi trattato di un investimento volontario.

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Paliano dove una ragazza di 19 anni è stata travolta da un'automobile mentre camminava lungo via di San Francesco, verso le ore 23 di ieri sera, domenica 23 febbraio 2025. Non appena scattato l'allarme sono arrivati i soccorsi. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale e ai carabinieri della vicina compagnia di Anagni, anche i soccorritori del pronto soccorso del 118 che si sono occupati della giovane, ferita gravemente. Il timore degli inquirenti è che possa essersi trattato di un investimento volontario.

Investita a Paliano, cosa è successo: le indagini in corso

Non appena arrivati sul luogo del terribile incidente gli inquirenti hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei presenti. I carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il conducente dell'auto che sembra conoscesse la diciannovenne investita. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, non si esclude che possa essersi trattato di un investimento volontario avvenuto dopo un'accesa discussione fra i due, ma restano ancora aperti gli accertamenti del caso.

I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, domenica 23 febbraio 2025, poco prima delle 23. La giovane stava camminando lungo la strada comunale di Paliano, non molto distante dal parco intitolato a Willy Monteiro, quando è stata investita.

L'arrivo dei soccorsi: come sta la diciannovenne travolta

Non appena scattati i soccorsi, come anticipato, oltre ai caschi bianchi della locale e ai carabinieri, hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche i soccorritori del 118 che l'hanno portata d'urgenza in ambulanza verso l'elisuperficie di Anagni.

Viste le condizioni della donna, gli operatori del personale sanitario giunti sul luogo dell'investimento hanno immediatamente richiesto l'intervento di un elisoccorso. Così poco dopo è atterrato l'Ares 44 e ha preso in carico la giovane, trasportandola d'urgenza in ospedale a Roma. Una volta giunta nella struttura, al San Camillo, le ferite riportate sono state giudicate con un codice rosso, dove si trova ancora in condizioni critiche.