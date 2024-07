video suggerito

Terribile incidente a Roma: bimba di 8 anni e sua madre investite sulle strisce, sono gravi Paura a Roma dove madre e figlia di 8 anni sono state investite da un’automobile nel quartiere Trieste. Immediati i soccorsi: trasportate in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Terribile incidente nella capitale quello avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 29 luglio 2024. Una donna di 38 anni e la figlia, una bimba di 8, sono state investite da un'automobile che stava percorrendo via Nemorense. Lo schianto è avvenuto all'incrocio con via Bacchigione, nel quartiere Trieste. Non appena avvenuto il sinistro, sono immediatamente scattati i soccorsi e madre e figlia sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I.

L'incidente nel quartiere Trieste

Lo schianto è avvenuto nella mattinata di oggi, all'incrocio fra via Nemorense e via Bacchiglione, nel quartiere Trieste. Stavano attraversando le strisce pedonali insieme, madre di 38 e bimba di 8 anni, quando un'automobile le ha travolte. L'impatto sarebbe stato così forte da sbalzarle di alcuni metri. Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, il veicolo, una Fiat Panda, non avrebbe rispettato l'attraversamento. Ma sul posto sono ancora in corso le indagini dei caschi bianchi.

Come stanno la mamma e la bambina investite

Subito dopo il violento impatto, la donna alla guida della Panda, una sessantacinquenne, si è immediatamente fermata a prestare soccorso. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato le due in ambulanza e le hanno trasferite d'urgenza in ospedale, all'Umberto I, dove entrambe sono state accolte in codice rosso. Secondo alcune testimonianze sarebbero state coscienti quando sono arrivati i soccorsi.

La dinamica del sinistro e i rilievi

Come anticipato, potrebbe essere stato un momento di distrazione o un eccesso di velocità a causare l'incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono arrivati sul posto per svolgere i rilievi, nel frattempo la sessantacinquenne nelle prossime ore sarà sottoposta agli esami di rito. Allo stesso modo sarà presto analizzando il telefono per cercare di chiarire se stesse chattando o parlando con qualcuno al momento dello schianto.