Terremoto a Latina, scossa di magnitudo 2.7: avvertito dalla popolazione

Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata poco prima delle 12.30 a Latina. Il terremoto, avvertito in modo chiaro dalla popolazione, ha avuto il suo epicentro nella zona di Tor Tre Ponti, a circa otto chilometri di profondità. Il sisma, molto lieve e che non ha causato nessun danno, è avvenuto in una zona dove da sempre si registrano piccole scosse.

Il sisma registrato dall'Ingv

A registrare il terremoto, come al solito, è stata la Sala Sismica INGV-Roma, che alle 12.24 di oggi riporta: "Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 4 km NE Latina (LT), con coordinate geografiche (lat, lon) 41.4968, 12.9423 ad una profondità di 8 km". Gli ultimi terremoti nella provincia di Latina, sempre di magnitudo intorno a 2.8, si sono registrati a gennaio, intorno alla zona di Sezze. Da allora, la terra non ha più tremato. Non è escluso che nelle prossime ore possa avvertirsi qualche altra piccola scossa.

Terremoto avvertito dalla popolazione: "Tremava tutto"

Molte le persone che hanno sentito distintamente il terremoto anche se, come detto, lo stupore è davvero poco dato che nella zona si registrano periodicamente scosse di lieve intensità. Tanti i commenti sui social di chi ha avvertito il sisma, e si è anche un po' allarmato. "Ero in casa, ha tremato tutto", scrive una signora. Anche un uomo dice di aver sentito il terremoto mentre era a lavoro: "Mi è preso un colpo, meno male che è durato poco". C'è poi chi spiega: "Nella zona già anni fa si sentivano ogni tanto queste scossette: nulla di particolare, non succede niente, i più vecchi ci sono abituati". Il terremoto non è stato avvertito al di fuori di Latina.