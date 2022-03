Terracina, rimane folgorato mentre tenta di rubare il rame dalla ferrovia Nella giornata di mercoledì 22 marzo 2022, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo su un traliccio della linea ferroviaria dismessa: probabilmente si era arrampicato per rubare il rame.

Foto dal canale telegram di Welcome to Favelas.

Un uomo è morto folgorato dall'alta tensione mentre, secondo gli inquirenti, stava cercando di asportare del rame da un traliccio della linea ferroviaria Priverno Fossanova – Terracina. È accaduto nel pomeriggio di martedì scorso, 22 marzo, nelle campagne all'altezza della località La Fiora, ad una decina di chilometri da Terracina. Ad accorgersi del corpo esanime sopra il traliccio è stato un passante che ha immediatamente allertato i Carabinieri della Compagnia di Terracina: sono loro che hanno immaginato potesse essersi arrampicato per rubare il materiale dal traliccio situato sulla linea ferroviaria che, ormai da anni, è in attesa di essere ripristinata.

L'arrivo sul luogo dei soccorsi

Il primo passante, quello che ha allertato i soccorsi, è stato il primo a provare ad aiutare l'uomo, il cui corpo è rimasto sul traliccio: fin da subito, però, ha compreso che non respirava più. Insieme ai carabinieri, sono arrivati subito anche i vigili del fuoco e il personale medico del 118 che ne ha immediatamente confermato la morte. Dopodiché sono iniziati gli accertamenti e i controlli per stabilire l'identità della vittima, l'età e l'etnia.

Le prime ipotesi: forse non era solo

Come già detto, fra le prime ipotesi c'è quella del furto di rame: forse convinto di essere al sicuro a causa della della linea ferroviaria dismessa da molto tempo, si è arrampicato completamente ignaro del pericolo. Secondo gli inquirenti, inoltre, potrebbe non essersi trovato da solo al momento dell'incidente: nei dintorni, infatti, non è stato rinvenuto alcun mezzo di trasporto utilizzato dall'uomo per poter raggiungere la zona dei tralicci che, però, si trova in aperta campagna.