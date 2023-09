Termini, arrestati tre giovani per rapina: “Dacci 10 euro o ti accoltelliamo” È accaduto in via Cavour: al rifiuto dell’uomo di regalargli 10 euro, i tre lo hanno braccato e minacciato con un coltello, derubandolo di tutti i soldi.

A cura di Simone Matteis

Ancora un episodio di criminalità nei dintorni della Stazione Termini, l'ennesimo balzato all'attenzione delle cronache. Nei giorni scorsi tre giovani, tutti maggiorenni e di nazionalità italiana, si sono resi protagonisti di una rapina ai danni di un uomo nella centralissima via Cavour, a pochi passi dallo scalo ferroviario.

All'inizio si è trattato di una richiesta per così dire gentile: "puoi regalarci 10 euro?". Dopo il rifiuto da parte dell'uomo, i tre ragazzi lo hanno circondato e il più grande, un ventenne, ha estratto dal borsello un coltello da cucina, intimandogli di consegnare tutti i soldi che aveva con sé. Braccato dai tre e senza via di fuga, l'uomo si è visto costretto a consegnare tutto il denaro in suo possesso, circa 40 euro. In seguito i rapinatori si sono dileguati e l'uomo ha subito allertato la polizia.

Una pattuglia della VI Sezione della Squadra Mobile si è subito messa sulle tracce dei tre, intercettandoli mentre si trovavano ancora su via Cavour. Dopo essersi resi conto di avere la polizia alle calcagna, i giovani si sono dati alla fuga ma l'inseguimento non è durato molto, finendo per essere bloccati dagli agenti in via del Viminale. Risultati essere in possesso del denaro sottratto e del coltello usato per minacciare l'uomo, i tre sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, mentre al ventenne è stato contestato anche il porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Furti e illegalità nell'area della stazione Termini

Quanto accaduto in via Cavour non è che l'ultimo degli episodi di illegalità che si verificano nei pressi dello scalo ferroviario. Solo nell'ultima settimana ci siamo occupati di un caso di furto di una collana d'oro compiuto da due malviventi ai danni di una donna in via Turati, un metodo consolidato con cui hanno agito diversi rapinatori anche nei giorni di Ferragosto approfittando della grande presenza di turisti.

Furti messi a segno ma anche rapine sventate, come quella accaduta nello store di Foot Locker all'interno della stazione. Un uomo avrebbe cercato di impossessarsi di circa 500 euro di abbigliamento provando a portare via un intero manichino: bloccato all'interno del negozio, è stato immobilizzato dagli agenti della Polfer che gli hanno poi sferrato un calcio. Le immagini, caricate su Instagram da Welcome to Favelas, sono diventate ben presto virali e hanno fatto il giro del web.