Tentato omicidio a Talenti: 24enne accoltellato in strada Il ragazzo è stato accoltellato ripetutamente al culmine di un litigio per futili motivi. Dopo le indagini lampo è stato fermato un uomo con l’accusa di tentato omicidio.

A cura di Redazione Roma

Tentato omicidio questa notte in strada a Talenti, quartiere del quadrante Nord-Est della capitale, dove un giovane romano di ventiquattro anni è stato accoltellato. La vittima è stata soccorsa e trasferita d'urgenza all'Ospedale Sandro Pertini. Qui il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata, a causa delle gravi ferite procurategli con un'arma da taglio. Diverse le coltellate infertegli sul corpo, sulle braccia e sull'addome.

Quando il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine sono giunte su posto, in via Genina, allertati da diverse telefonate arrivate al centralino del 112 da parte dei cittadini allarmati dalle urla provenienti dalla strada, hanno trovato il 24enne riverso in terra in una pozza di sangue. Subito la corsa in ospedale a bordo dell'ambulanza che ha salvato la vita al ragazzo che aveva già perso molto sangue.

Le coltellate al culmine di un litigio per futili motivi

Secondo quanto ricostruito la violenza feroce sarebbe scattata al culmine di un litigio, che sarebbe scoppiato per futili motivi. Non si tratterebbe dunque di un tentato omicidio pianificato ma di una lite degenerata in aggressione fisica.

Indagini lampo: c'è un fermato

Un uomo è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Roma Talenti e della Compagnia di Montesacro, che avrebbe partecipato alla lite e che ora deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine, la cui identità è stata confermata da diversi testimoni. Sono ancora in corso le ricerche di altre persone che sarebbero state presenti al momento dello scoppia della rissa.