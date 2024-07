Tentata occupazione all’ex Circolo degli Artisti, lo storico locale chiuso da anni

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Tentata occupazione dell'ex Circolo degli Artisti, lo storico locale di via Casilina Vecchia a Roma, chiuso ormai da anni. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la porta di ingresso forzata e alcuni zainetti. All'interno, tuttavia, non c'era nessuno. L'immobile è stato riaffidato al Comune di Roma. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Negli ultimi giorni in zona è stato effettuato lo sgombero di alcuni immobili di proprietà di Ferrovie, occupati da tempo. Nell'operazioni sono stati impiegati oltre duecento agenti delle forze dell'ordine e, dopo aver reso agibili gli immobili, sono entrate in azione anche alcune ruspe che ne hanno abbattuti due. All'interno dei palazzi occupati sono state trovate complessivamente 23 persone di cittadinanza straniera e una donna italiana. Dovranno rispondere dell'accusa di invasione di terreni ed edifici.

Come detto, oggi qualcuno ha tentato di occupare l'ex Circolo degli Artisti. Il locale, ormai chiuso da anni, è stato per tanto tempo punto di riferimento della movida romana. Fondato nel 1989, il locale ha avuto molta fortuna negli anni '90 e nei primi anni 2000 fino alla chiusura avvenuta nel 2015. I proprietari del Circolo furono all'epoca accusati di aver occupato abusivamente il locale di proprietà del Campidoglio e di aver sotterrato alcuni materiali pericolosi.