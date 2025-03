video suggerito

Non si ferma all’alt e parte l’inseguimento, fermato un motociclista con la targa coperta Violazioni al Codice della Strada con ritiro della patente. Sono alcune delle contestazioni fatte ad un motociclista, che ha tentato di coprire la targa alla polizia locale. L’inseguimento è terminato con una denuncia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

Non si è fermato all'alt imposto dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale e ne è nato un inseguimento finito a Pietralata. Gli agenti hanno fermato e denunciato un motociclista trentasettenne, che viaggiava a bordo della sua moto con targa coperta, per sfuggire all'autovelox ed impedire che gli venisse fatta la multa.

L'episodio è avvenuto nel territorio della periferia romana. Al momento dei fatti, qualche giorno prima della denuncia, gli agenti della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino erano impegnati nei controlli con l'autovelox, per il rispetto dei limiti di velocità. Il motociclista trentasettenne ha cercato di nascondere la targa per evitare di essere multato. Qualche giorno dopo una pattuglia lo ha individuato, mentre si trovava lungo via Filippo Fiorentini.

Il motociclista ha accelerato e si è dato alla fuga a forte velocità, cercando di far perdere le proprie tracce agli agenti, che volevano fermarlo. Mentre premeva l'acceleratore guidava in maniera pericolosa, ostacolando gli agenti con manovre azzardate. La fuga è terminata in piazza Santa Maria del Soccorso in zona Pietralata, dove la pattuglia lo ha raggiunto e fermato.

I vigili urbani, ottenute le sue generalità, hanno fatto vari verbali: per violazioni al Codice della Strada, tra cui circolazione contromano, passaggio con il rosso e guida pericolosa, oltre alla sospensione immediata della patente di guida, a cui si aggiungerà la contestazione di tutte le infrazioni accertate per eccesso di velocità. Il trentasettenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.