Tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto, una vicina la nota e fa scattare l’allarme: salvata dagli agenti

Stava provando a lanciarsi dal balcone quando è stata notata da una vicina di casa che ha lanciato l'allarme. È quanto accaduto nei giorni scorsi a una donna nel quadrante est della capitale, al Tuscolano. Non appena si è accorta delle intenzioni della vicina, la donna ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia di Stato.

I poliziotti l'hanno raggiunta nell'appartamento e sono riusciti a bloccarla in tempo, poco prima scavalcasse il balcone che si lanciasse nel vuoto.

La segnalazione e l'intervento della polizia

I fatti sono accaduti nella giornata di domenica scorsa, 21 settembre 2025 nel quartiere Tuscolano a Roma quando una donna ha chiamato il numero di emergenza unico 112. "Aiuto, una mi vicina di casa vuole lanciarsi nel vuoto dal terzo piano", deve aver detto.

La condomina del palazzo aveva notato la sua vicina di casa, 39 anni, sporgersi in maniera pericolosa dal balcone. Sul posto è arrivata la polizia, ma, alla vista delle volanti in strada, la donna ha gridato contro gli agenti minacciando di gettarsi giù e precipitare nel vuoto.

Mentre un poliziotto è rimasto a terra per provare a parlare con la trentanovenne e tranquillizzarla, altri colleghi sono saliti al piano dell'abitazione. È stato richiesto anche il supporto dei vigili del fuoco, che sono entrati in azione aprendo la porta d'ingresso senza danneggiarla, cosa che avrebbe rischiato di spaventare la donna e farle perdere l'equilibrio.

Tenta il suicidio al Tuscolano, salvata dagli agenti

Gli agenti sono entrati nell'appartamento, ma quando la trentanovenne li ha visti ha tentato di scavalcare il balcone e lanciarsi. I poliziotti sono stati più veloci e sono riusciti ad afferrarla giusto in tempo. La donna, che già in precedenza aveva sofferto di disturbi psichiatrici, è stata portata giù in strada dove nel frattempo erano arrivati i soccorsi del 118, che sono riusciti a tranquillizzarla anche se non è riuscita a dire le motivazioni del suo gesto estremo. È stata quindi ricoverata trasportata all'ospedale San Giovanni per dei controlli, dove è stata ricoverata.