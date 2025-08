Tenta il suicidio a 35 anni in piedi sul parapetto di Ponte Sisto, i vigili urbani gli salvano la vita

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale a Ponte Sisto

Ha tentato il suicidio da Ponte Sisto, ma gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti in tempo e lo hanno salvato. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 31 luglio, una delle gionate in cui la Capitale è animata dal Giubileo dei Giovani 2025, con migliaia di persone per le strade. Protagonista è un uomo di trentacinque anni, che ha cercato di lanciarsi dal Ponte per togliersi la vita. Un intento fortunatamente non riuscito, grazie al tempestivo intervento dei vigili urbani. L'uomo ora sta bene, è stato soccorso dal personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato con l'ambulanza in ospedale per gli accertamenti di rito.

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi stava transitando su Lungotevere dei Tebaldi. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stato un uomo, il suo comportamento era sospetto. Il trentacinquenne infatti era in piedi sul parapetto, nei pressi di Ponte Sisto, che collega i rioni Rigola e Trastevere. Le sue intenzioni erano chiare: voleva lanciarsi nel vuoto da diversi metri di altezza per togliersi la vita.

I vigili urbani non hanno perso tempo ma sono scesi subito dall'auto di servizio. Hanno raggiunto Ponte Sisto e si sono avvicinati all'uomo con cautela, per non spaventarlo. Compreso subito che la situazione era grave e che ogni istante era prezioso, gli agenti hanno cominciato a parlare con il trentacinquenne. Hanno instaurato un dialogo con lui, cercando di tranquillizzarlo e di capire le ragioni del suo gesto.

L'uomo ha spiegato loro che era disperato per problemi economici e che non vedeva altra strada al di fuori del suicidio. Grazie al rapporto di fiducia instaurato in pochi minuti gli agenti sono riusciti far cambiare idea all'uomo. Con calma l'hanno rassicurato. Sceso sulla sede stradale, una volta fuori pericolo, l’uomo è stato affidato al personale sanitario, che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti medici del caso. Da quanto si apprnede il trentacinquenne sta bene.