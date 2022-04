Tenta di occupare una casa popolare facendo un buco nel soffitto: denunciato Ha tentato di occupare una casa popolare facendo un buco nel soffitto e accedendo con una scala dalla terrazza condominiale. Un 56enne è stato denunciato.

A cura di Alessia Rabbai

Il buco nel soffitto dell’abitazione in via Ostuni al Quarticciolo

Un uomo di cinquantasei anni anni si è aperto un varco nel solaio per entrare all'interno di un appartamento in via Ostuni in zona Quarticciolo a Roma. La sua intenzione era quella di occupare una casa popolare dell'Ater e per farlo ha escogitato un piano, che è fallito ed è stato denunciato. I fatti risalgono allo scorso mercoledì 20 aprile e sono avvenuti nel territorio del Municipio V della Capitale, intorno alle ore 20. Secondo quanto ricostruito l'uomo è entrato furtivamente dal portone del palazzo e ha raggiunto la terrazza condominiale. Da lì, attraverso un buco nel soffitto, e un collegamento attraverso una scala, è riuscito ad accedere ad un appartamento, all'interno del quale è entrato con l'intenzione di insediarcisi abusivamente. Si tratta di un'abitazione che era stata liberata da poco, in quanto il precedente inquilino che ci viveva era morto da pochi giorni.

A dare l'allarme è stato un condomino, che ha inviato una segnalazione alle forze dell'ordine, con la richiesta d'intervento. Ad arrivare sul posto è stata una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, con gli agenti del V Gruppo Casilino. I vigili sono entrati all'interno del palazzo e lo hanno sopreso sul pianerottolo. Dall'esterno non pareva esserci alcun segno d'effrazione. Ma una volta entrati all'interno, grazie all'intervento del personale Ater, hanno trovato il buco nel soffitto, che il cinquantaseienne si è aperto per potervi accedere indisturbato. Il buco nel soffitto pemetteva di salire e scendere tramite una scala alla terrazza condominiale. L'uomo ora deve rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria dell'accusa dei reati di tentata occupazione e danneggiamento di bene pubblico.