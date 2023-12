Tenta di incassare 38 ‘Gratta e Vinci’ da 5mila euro al bar, ma erano rubati Un 34enne, incensurato, è stato condannato per ricettazione a un anno di reclusione, pena sospesa. Il giudice ha inoltre disposto la distruzione dei tagliandi vincenti e ha elevato una multa da 400 euro per il trasgressore.

A cura di Enrico Tata

Decine di tagliandi vincenti, valore complessivo di 5mila euro. Un 34enne ha provato a riscuotere la vincita dei Gratta e Vinci in una tabaccheria di via Tiburtina a Roma. In pratica 38 biglietti vincenti, che però sono risultati rubati nel corso della stessa giornata a Terni, in Umbria.

L'uomo ha provato a giustificarsi così, come riportato da Il Messaggero: "Mi hanno offerto diversi gratta e vinci dal valore di 800 euro a metà prezzo. Li ho comprati lunedì da un ragazzo in via della Magliana e ho pagato 400 euro, ma non sapevo che fossero rubati. Ho una malattia per il gioco".

Il 34enne, incensurato, è stato condannato per ricettazione a un anno di reclusione, pena sospesa. Il giudice ha inoltre disposto la distruzione dei tagliandi vincenti e ha elevato una multa da 400 euro per il trasgressore. I carabinieri della compagnia Roma Parioli stanno indagando ancora sull'origine della partita di biglietti rubati.

Sicuramente l'uomo ha tentato di incassare la vincita con i ‘Gratta e Vinci', ma non è ancora dimostrato che sia stato lui a rubarli. E per questo è accusato al momento solo di ricettazione e non di riciclaggio. È stato lui a rubarli a Terni, oppure no? Il titolare della tabaccheria che ha subito il furto ha denunciato lo stesso ai carabinieri e nelle prossime ore verranno fatti aggiornamenti per tentare di risalire ai responsabili.

I carabinieri stanno indagando l’Ufficio Controlli Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con la cooperazione del concessionario Lotterie Nazionali. Secondo gli investigatori proprio quel bar di via Tiburtina viene usato spesso "per incassi di questo tipo. Essendo aperto 24 ore su 24, capita spesso che la sera o la notte vadano ad incassare gratta e vinci rubati".