Temporali a Roma e nel Lazio, pioggia e vento: strade allagate e traffico in tilt. Neve sugli Appennini

Continua a piovere da ore sulla Capitale: pioggia intensa e vento anche nei quartieri del centro. Le strade sono allagate: anche oggi allerta meteo gialla.

La pioggia a Marconi, poco distante dal sottopasso allagato.

"Anche oggi piove. Ormai non è più difficile neanche prevederlo. Sono settimane che piove", è il commento di qualche romano su social network. Anche oggi la capitale si è svegliata sotto alla pioggia e al vento, come previsto dall'allerta di colore giallo diramata nella serata di ieri. Si continua ad uscire con l'ombrello a Roma e nel Lazio, mentre le strade si allagano e, nei casi peggiori, diventano come fiumi. Nel frattempo il fiume Tevere, che attraversa il centro città, resta in piena, come qualche giorno fa.

Ma le condizioni meteo avverse non riguardano soltanto la Capitale. Pioggia e temporali si stanno abbattendo sulle zone limitrofe alla città di Roma, come previsto dal meteo, in questo giovedì 12 febbraio 2026. Prima delle piogge, arrivate nella notte, ieri sera Roma Nord è stata invasa da banchi di nebbia fitta e densa, soprattutto nel quadrante di Roma est, nella zona di via dei Prati Fiscali, che ha provocato una condizione di visibilità ridotta per chi viaggiava in auto.

Le strade allagate a Roma

Le condizioni già precarie in cui si trovano le strade della capitale, da giorni messe a dura prova dalla pioggia e dai temporali, sono peggiorate nelle ultime ore. Come si legge sui social newtwork alcune, che collegano Roma ai territori periferici, sono totalmente allagate: è questo il caso, ad esempio, della Cassia Bis nel quadrante nord.

Ma neanche le vie cittadine godono di buona salute: allagato anche il sottopassaggio fra Marconi e Monteverde vecchio, come si vede dal video in apertura dal gruppo Facebook "Sei di viale Marconi se…"

Traffico e strade in tilt: "Con la pioggia le code raddoppiano"

"Roma core essere tipo: dover fare 2 chilometri di strada e metterci letteralmente 40 minuti", scrive qualcuno su X. "Io sono partita questa mattina presto, ma come spesso accade quando piove, le code sembrano essere raddoppiate – è la sensazione di una lettrice che proviene dal quadrante di Roma nord ovest – Stamattina panico".

La situazione non cambia neppure nelle zone del Tiburtino, dove anche Google Maps segnala l'aumento dei tempi di percorrenza per diversi minuti in più. Dal X municipio, invece, arrivano le proteste: "Grazie per aver pulito le caditoie tre mesi fa e aver lasciato lo sporco in strada. Ora è tutto allagato – si legge su Facebook in un post amaramente ironico – Quando il Municipio capisce che non riesci ad andare in piscina per allenarti e allora te la crea davanti al lavoro", si legge ancora sotto alla foto in cui è immortalato anche un piccolo galleggiante arancione, come mostra la foto in basso.

La foto del post, dal gruppo Facebook "Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni".

Neve sull'Appennino: cime imbiancate

Come mostra su Facebook la pagina Meteo neve Roma e Castelli, mentre nelle città e a bassa quota piove, sopra i 1500 metri continua a nevicare: "Non ci sono temperature molto basse ma in Appennino domani la quota neve sarà temporaneamente più alta", scrivono, allegando le immagini scattate dalle stazioni meteo del Terminillo e del Frusinate.