roma
Video thumbnail

Temporale a Roma: pioggia, tuoni e fulmini. Strade allagate dalla città al litorale, il meteo delle prossime ore

Tuoni, lampi, fulmini: la situazione a Roma e dintorni dopo il temporale. Rischio strade allagate e possibili disagi dovuti alla pioggia.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Beatrice Tominic
0 CONDIVISIONI
Il cielo illuminato da un lampo a Roma durante il temporale di questa mattina. Dal video di Facebook.
Il cielo illuminato da un lampo a Roma durante il temporale di questa mattina. Dal video di Facebook.

Lampi, tuoni, fulmini. E forti piogge. Un risveglio bagnato per cittadini e cittadine a Roma che nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 10 settembre 2025, si sono svegliati dal rumore del temporale e dai flash causata dall'intensa attività elettrica di queste ore. Da Ostia a Tor Vergata, da ovest a Est: nessuna zona del territorio della capitale sembra essere stato escluso dalle precipitazioni.

I vigili del fuoco del comando di Roma, a causa del maltempo, soltanto nelle ultime ore hanno svolto circa cento interventi fra la capitale e i comuni limitrofi: fortunatamente non sono state evidenziate situazioni di pericolo a persone.

Come ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati, di Meteo Expert, il maltempo delle ultime ore porta con sé anche un forte calo delle temperature: quelle massime non supereranno i 25 gradi in aumento soltanto verso il fine settimana.

Leggi anche
Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio martedì 2 settembre 2025: le zone a rischio pioggia e temporali

Temporali a Roma e dintorni: situazione critica sul litorale

Le piogge più intense si sarebbero abbattute sul litorale romano e laziale, da Ostia a Ladispoli fino al Lido di Tarquinia dove, in particolare, sarebbero scesi 60 mm di pioggia. Nei territori vicini, più ad alta quota, come i Monti della Tolfa, alle piogge si sarebbe affiancata anche la grandine. 

Strade e metro allagata a Roma dopo il temporale

A causa dei temporali di questa notte e della prima mattina non si escludono possibili disagi soprattutto in strada e ai mezzi di trasporto pubblico. Come si legge online, su segnalazione di alcuni utenti dei social network, non sono poche le strade che potrebbero trovarsi allagate questa mattina che ancora portano i segni del temporale notturno.

"Attenzione per chi passa sulla Cassia Bis – scrive uno di loro mettendo in guardia gli altri utenti – Da stamattina ore 5.30 per il forte temporale ci sono molte pozze di acqua, alcune molto profonde. La strada è allagata, fate molta attenzione: è pericolosa e potreste trovarvi in serio pericolo", spiega.

Cento interventi dei Vigili del Fuoco: le zone colpite

Come comunicato dal Comando di Roma, nelle ultime ore sono stati circa cento gli interventi gestiti dalla Sala Operativa ed effettuati nella notte. I territori più interessati sono stati, oltre a parte del litorale romano, quelli di Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli Romani. La maggior parte delle segnalazioni è arrivata per la rimozione di alberi caduti, rami pericolanti, danni d'acqua in generale, insegne e pali pericolanti. Ma fortunatamente non si sono evidenziate situazioni di pericolo a persone.

Il meteo delle prossime ore: quanto dura la pioggia a Roma e nel Lazio

Le precipitazioni che nelle prime ore di questa mattina si sono abbattute su Roma sono in arrivo nelle province del sud della regione Lazio, Frosinone e Latina. Nella provincia pontina, come scrive un'utente di Meteo Lazio, il temporale è già arrivato, fortissimo, dalle 5:15. "Praticamente da più di un'ora la sta buttando giù a secchiate. Cielo illuminato a giorno e tuoni. E oggi è anche il primo giorno di scuola", sottolinea pensando probabilmente alla situazione traffico stradale.

Il suggerimento per chi vive nella capitale, però, è comunque quello di uscire portando con sé l'ombrello: ulteriori piogge sono attese in tarda mattina, nel primo pomeriggio e poi nella tarda serata di oggi, dopo le ore 23 circa.

Attualità
Meteo Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine
Corteo per Gaza a Roma, polizia carica manifestanti: studenti occupano La Sapienza
Il corteo dall'università La Sapienza a piazza Vittorio Emanuele
Applausi degli automobilisti al passaggio dei manifestanti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views