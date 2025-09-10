Temporale a Roma: pioggia, tuoni e fulmini. Strade allagate dalla città al litorale, il meteo delle prossime ore

Tuoni, lampi, fulmini: la situazione a Roma e dintorni dopo il temporale. Rischio strade allagate e possibili disagi dovuti alla pioggia.

Il cielo illuminato da un lampo a Roma durante il temporale di questa mattina. Dal video di Facebook.

Lampi, tuoni, fulmini. E forti piogge. Un risveglio bagnato per cittadini e cittadine a Roma che nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 10 settembre 2025, si sono svegliati dal rumore del temporale e dai flash causata dall'intensa attività elettrica di queste ore. Da Ostia a Tor Vergata, da ovest a Est: nessuna zona del territorio della capitale sembra essere stato escluso dalle precipitazioni.

I vigili del fuoco del comando di Roma, a causa del maltempo, soltanto nelle ultime ore hanno svolto circa cento interventi fra la capitale e i comuni limitrofi: fortunatamente non sono state evidenziate situazioni di pericolo a persone.

Come ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati, di Meteo Expert, il maltempo delle ultime ore porta con sé anche un forte calo delle temperature: quelle massime non supereranno i 25 gradi in aumento soltanto verso il fine settimana.

Temporali a Roma e dintorni: situazione critica sul litorale

Le piogge più intense si sarebbero abbattute sul litorale romano e laziale, da Ostia a Ladispoli fino al Lido di Tarquinia dove, in particolare, sarebbero scesi 60 mm di pioggia. Nei territori vicini, più ad alta quota, come i Monti della Tolfa, alle piogge si sarebbe affiancata anche la grandine.

Strade e metro allagata a Roma dopo il temporale

A causa dei temporali di questa notte e della prima mattina non si escludono possibili disagi soprattutto in strada e ai mezzi di trasporto pubblico. Come si legge online, su segnalazione di alcuni utenti dei social network, non sono poche le strade che potrebbero trovarsi allagate questa mattina che ancora portano i segni del temporale notturno.

"Attenzione per chi passa sulla Cassia Bis – scrive uno di loro mettendo in guardia gli altri utenti – Da stamattina ore 5.30 per il forte temporale ci sono molte pozze di acqua, alcune molto profonde. La strada è allagata, fate molta attenzione: è pericolosa e potreste trovarvi in serio pericolo", spiega.

Cento interventi dei Vigili del Fuoco: le zone colpite

Come comunicato dal Comando di Roma, nelle ultime ore sono stati circa cento gli interventi gestiti dalla Sala Operativa ed effettuati nella notte. I territori più interessati sono stati, oltre a parte del litorale romano, quelli di Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli Romani. La maggior parte delle segnalazioni è arrivata per la rimozione di alberi caduti, rami pericolanti, danni d'acqua in generale, insegne e pali pericolanti. Ma fortunatamente non si sono evidenziate situazioni di pericolo a persone.

Il meteo delle prossime ore: quanto dura la pioggia a Roma e nel Lazio

Le precipitazioni che nelle prime ore di questa mattina si sono abbattute su Roma sono in arrivo nelle province del sud della regione Lazio, Frosinone e Latina. Nella provincia pontina, come scrive un'utente di Meteo Lazio, il temporale è già arrivato, fortissimo, dalle 5:15. "Praticamente da più di un'ora la sta buttando giù a secchiate. Cielo illuminato a giorno e tuoni. E oggi è anche il primo giorno di scuola", sottolinea pensando probabilmente alla situazione traffico stradale.

Il suggerimento per chi vive nella capitale, però, è comunque quello di uscire portando con sé l'ombrello: ulteriori piogge sono attese in tarda mattina, nel primo pomeriggio e poi nella tarda serata di oggi, dopo le ore 23 circa.