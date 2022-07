Tassisti scavalcano le transenne e provano ad arrivare a Palazzo Chigi: respinti dalla polizia La manifestazione nazionale dei tassisti si è spaccata in due tronconi, con una parte diretta verso Palazzo Chigi. Un gruppo ha scavalcato le transenne, ma è stato respinto dalla polizia.

A cura di Natascia Grbic

Tensione a Roma allo sciopero nazionale dei tassisti. Un gruppo di manifestanti ha scavalcato le transenne di Palazzo Chigi, provando a entrare nel piazzale antistante l'edificio. Sul posto, la polizia in assetto antisommossa, che li ha respinti e fatti ritirare all'interno della Galleria Alberto Sordi. La manifestazione, convocata per questa mattina a Repubblica, è partita verso le 13. Il corteo si è poi spaccato in due tronconi, con una parte dei tassisti diretti verso Palazzo Chigi. All'arrivo, la forzatura del blocco e il tentativo di ingresso, respinto dalle forze dell'ordine. I tassisti rimasti, che si oppongono alla liberalizzazione delle licenze, urlano ‘I tassisti dell'Italia siamo noi' e lanciano slogan contro il governo. Secondo le prime informazioni, uno dei manifestanti che ha forzato il blocco è stato identificato dalla polizia.

Bellanova: "Non siamo disposti a cedere"

Lo sciopero nazionale dei tassisti convocato per oggi a Roma ha visto la partecipazione di un migliaio di lavoratori, che si oppongono all'articolo dieci del disegno di legge ‘Concorrenza'. La categoria, che si oppone alla liberalizzazione delle licenze, ha chiesto lo stralcio dell'articolo. Non è disposta a cedere la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, che intervistata da Radio 1 ha dichiarato: "Il governo non è intenzionato a fare lo stralcio dell'articolo 10 del ddl concorrenza, ma è disponibile a portare avanti il confronto per chiarire meglio e puntualizzare. Al tavolo di ieri con i sindacati dei tassisti ho invitato le parti a rinviare lo sciopero di oggi per continuare a lavorare e definire meglio il testo dell'articolo 10 del ddl concorrenza".