Tamponi rapidi gratuiti per studenti di Roma e del Lazio: come prenotare il test Gli studenti di Roma e del Lazio potranno prenotare il tampone sul portale Prenota Drive Regione Lazio. Occorrerà inserire il numero di tessera sanitaria e indicare l’istituto scolastico di appartenenza.

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

Da venerdì prossimo sarà potenziata la rete dei drive-in messi a disposizione degli studenti di Roma e del Lazio per il contact tracing e per gli screening di controllo. Oggi, ricordiamo, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un'ordinanza con cui dispone la riapertura di tutte le scuole del territorio per lunedì 10 gennaio 2022.

L'assessore alla scuola: "Necessario non abbassare la guardia"

"Lavoriamo, come già fatto per permettere la riapertura in presenza lo scorso settembre con un impegno straordinario da parte della Giunta Zingaretti, con l’obiettivo di permettere alle ragazze e ai ragazzi della nostra Regione di andare ogni giorno a scuola, ma è necessario non abbassare la guardia e avere comportamenti responsabili che serviranno a garantire la possibilità di completare un anno in presenza. Riconfermiamo l’appello alle vaccinazioni, al rispetto delle regole, con il massimo impegno da parte di tutti in questa direzione", ha spiegato l'assessore regionale alla Scuola, Claudio Di Berardino.

"L'ordinanza di oggi è un segnale molto importante di continuità che vogliamo dare agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico. Ricordiamo infatti che era prevista per circa il 20% degli Istituti la riapertura venerdì 7 gennaio e grazie a questo provvedimento il rientro a scuola in presenza sarà per tutti lunedì", ha dichiarato ancora l'assessore.

Leggi anche Tamponi introvabili a Roma, lunghe code e difficoltà ai drive in anche per i positivi al Covid

Test per studenti: come prenotare il tampone rapido

Gli studenti di Roma e del Lazio potranno prenotare il tampone sul portale Prenota Drive Regione Lazio. Occorrerà inserire il numero di tessera sanitaria e indicare l'istituto scolastico di appartenenza. Sul portale c'è una sezione dedicata per l'appunto alla "prenotazione dei test Covid-19 per operatori scolastici, bambini e studenti delle scuole del Lazio". Per prenotare il test non è necessario presentare la ricetta medica.