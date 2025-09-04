Sventato presunto attentato alla festa di Santa Rosa a Viterbo: “Gli arrestati forse membri della mafia turca”

Farebbero parte della mafia turca, i due uomini che ieri sono stati arrestati a Viterbo perché accusati di aver organizzato un presunto attentato terroristico alla Macchina di Santa Rosa.

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 settembre, la Digos ha arrestato due uomini a Viterbo perché ritenuti responsabili di un presunto attentato terroristico alla Festa di Santa Rosa. L'evento consiste nel trasporto della Macchina di Santa Rosa che, come da tradizione, attraversa la città a luci spente. Quest'anno però la celebrazione ha dovuto far i conti con un cambiamento: il trasporto è avvenuto con l'illuminazione. E questo proprio perché alle 18 erano stati arrestati i due.

Trovati con una mitragliatrice e due pistole

Entrambi sono stati trovati all'interno di un B&b con una mitragliatrice e due pistole. Stando alle prime informazioni, avrebbero affittato una stanza in un edificio che si trova in via Santa Rosa, vicino al luogo della manifestazione. Al momento del blitz delle forze dell'ordine, c'era una terza persona che sarebbe riuscita a scappare. I due complici, una volta fermati, sono stati portati davanti al pubblico ministero. Non avrebbero però risposto ad alcuna domanda.

Alla festa di Santa Rosa erano presenti il ministero degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, Arianna Meloni e il deputato Mauro Rotelli. Tutti sono stati messi al sicuro. Ovviamente è stato poi convocato un comitato di sicurezza e sono stati schierati cecchini sui tetti e previste unità cinofile antibomba.

E infatti, alcuni minuti fa, il ministero Tajani ha scritto su X: "Congratulazioni alle forze dell’ordine per l’arresto di due cittadini turchi armati, a poche ore dalla festa di Santa Rosa. Bene il sindaco ed il Prefetto che hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città".

Chi sono i due presunti attentatori arrestati a Viterbo

Dalle prime indiscrezione sembrerebbe che i due, originari della Turchia, siano membri della mafia turca. Forse, addirittura, vicini al boss turco Baris Boyun. Ma come si è arrivati a questa ipotesi? E come è stato possibile sventare l'attacco?

Nei mesi scorsi sono stati arrestati altri presunti membri della mafia turca. Proprio grazie a questi arresti, l'antiterrorismo avrebbe scoperto il piano per Santa Rosa. Ma nonostante questi collegamenti, gli investigatori non escludono l'ipotesi di un possibile collegamento con il fondamentalismo islamico.