Svastiche sulla tomba di Alfredino Rampi, la mamma: “Vigliacchi, gesto terribile” Franca Rampi, la mamma di Afredino, il bambino morto nel pozzo di Vermicino, ha commentato lo sfregio delle svastiche sulla tomba del figlio.

Franca Rampi (Foto di D Pres AncisPoliteia Pascolini) e le svastiche sulla tomba di Afredino

"Chi ha disegnato svastiche ed insulti sulla tomba di mio figlio è un vigliacco. È un gesto terribile, uno sfregio alla memoria della nostra famiglia". Franca Rampi, la mamma di Afredino morto a sei anni nel pozzo artesiano a Vermicino la notte del 10 giugno del 1981 ha commentato l'atto vandalico compiuto per mano di ignoti. I fatti risalgono alla scorsa domenica 30 maggio quando uno dei responsabili del cimitero monumentale del Verano, dove riposa il corpo del bambino, ha allertato i famigliari. Ad accorgersi dello sfregio è stato un passante che, in visita ai propri cari defiunti passando davanti al punto in cui è seppellito il piccolo ha notato che sulla lapide erano comparse delle svastiche. "Quando ho visto la tomba ridotta così è stato uno choc è un grande dolore" ha spiegato la donna intervistata dal Messaggero.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di San Lorenzo. I militari, raccolta la denuncia dei famigliari, hanno svolto gli accertamenti del caso e acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza. Le registrazioni potrebbero aiutarli a risalire all'identità dell'autore. La mamma di Afredino non ha sospetti su chi possa essere stato, ma teme che il fatto possa ripetersi: "L'unica spiegazione è che si sia trattato di gesto di un folle o di qualcuno che voleva attirare l'attenzione".

Il Centro Alfredo Rampi: "Incredulità e profondo sdegno"

Appreso l'accaduto, il Centro Alfredo Rampi ha espresso "incredulità e profondo sdegno per la profanazione della tomba di Alfredino e i componenti si sono dichiarati "vicini a Franca e Nando Rampi, feriti ancora una volta nella loro intimità dalla insensatezza e dalla scempiaggine di questo gesto. Nostro compito è anzitutto tutelare la famiglia Rampi, tutti i volontari e gli amici che si sono sentiti colpiti insieme a loro e, al contempo, la città di Roma e tutti gli italiani che hanno a cuore la storia di Alfredo. Vogliamo restare dalla parte di chi denuncia con fermezza ogni barbarie, ma senza odio o rancore; dalla parte della speranza e della bellezza che non possono essere mai deturpate, dalla parte di chi continua a sognare nel suo nome un Paese più sicuro e sereno, a misura di bambino".