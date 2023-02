Suora di 92 anni al volante urta l’auto di un prete e un’altra macchina: un ferito Una suora 92enne al volante è finita contro l’auto di un prete e un’altra di un laico ad Albano Laziale. Ad avere la peggio quest’ultimo, che non è grave.

A cura di Alessia Rabbai

Si è concluso con conseguenze fortunatamente non gravi l'incidente che ha visto coinvolte tre auto, una guidata da una suora di novantadue anni, la seconda da un sacerdote e la terza da un laico. Ad avere la peggio è stato proprio quest'ultimo, ma fortunatamente non è grave, mentre i due religiosi sono rimasti praticamente illesi. I fatti risalgono allo scorso lunedì 6 febbbraio e si sono verificati nel territorio dei Castelli Romani, in provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 11, la suora era al volante, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida ed è finita prima contro la macchina guidata dal prete e poi contro un'altra condotta da un comune cittadino all'altezza della tangenziale.

Ad avere la peggio il laico, ma non è grave

Ad assistere all'incidente gli automobilisti di passaggio, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giuto il personale sanitario, che ha fatto una prima verifica dello stato di salute dei presenti. La suora e il sacerdote sono stati visitati sul posto e per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale. Il conducente della terza auto è stato invece trasferito al pronto soccorso e sottoposto alle cure del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e gestito la viabilità, in attesa che i veicoli incidentati venissero rimossi e la carreggiata liberata. Terminato l'intervento la circolazione è tornata alla normalità.

Suora di 89 anni si schianta contro un albero e muore

Un esito ben più tragico ha avuto invece un incidente in cui è rimasta coinvolta un'altra suora in via Santuario degli Apostoli in zona San Paolo a Roma. Per l'ottantanovenne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Era alla guida della sua Fiat Punto e nel tardo pomeriggio stava tornando alla struttura religiosa in cui viveva, quando è stata colta da un malore improvviso, che l'ha fatta sbandare e finire contro un'auto in sosta. Trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio, è morta poco dopo. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.