Si sente male mentre è alla guida, suora 89enne si schianta contro un albero: morta in ospedale Una religiosa di 89 anni è morta dopo aver avuto un malore alla guida della sua auto, una Fiat Punto, in via Santuario Regina degli Apostoli.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di 89 anni è morta ieri sera dopo aver avuto un malore alla guida della sua auto. Si tratterebbe di una suora, che al momento dell'incidente stava rientrando nella struttura religiosa dove viveva insieme alle altre consorelle. Per lei non c'è stato purtroppo nulla da fare: trasportata d'urgenza in ospedale al Sant'Eugenio, è deceduta poco dopo, nonostante gli sforzi dei medici di salvarle la vita.

Secondo le prime informazioni, la donna verso le 18.30 era alla guida di una Fiat Punto quando si è sentita male in via Santuario Regina degli Apostoli, perdendo il controllo della macchina. Ha perso il controllo della vettura ed è finita fuori strada, colpendo un'auto in sosta. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo Tintoretto per i rilievi del caso. Si è trattato di un sinistro autonomo, non ci sono altre macchine coinvolte: un incidente tragico, causato da un malore proprio mentre era alla guida, e che non ha causato altri feriti.

Morta una donna in viale Europa

Quello avvenuto ieri non è stato l'unico mortale avvenuto nella giornata a Roma e provincia. Una donna di ottantaquattro anni è morta in viale Europa, nel comune di Ladispoli, dopo essere stata investita da un camion dei rifiuti. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna è stata centrata in pieno mentre stava attraversando la trada, ed è morta praticamente sul colpo. Inutili i soccorsi degli operatori del 118: le lesioni riportate dall'84enne si sono rivelate troppo gravi, e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A chiamare il 112, l'autista del camion e i numerosi passanti che hanno assistito alla scena.