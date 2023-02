Camion della spazzatura travolge una donna in viale Europa a Ladispoli: è morta È morta sul colpo la donna travolta da un camion della spazzatura in viale Europa a Ladispoli. L’incidente mortale stamattina sul litorale in provincia di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Foto d’archivio

Investimento mortale lungo viale Europa nel Comune di Ladispoli, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 7 gennaio. Da quanto si apprende la vittima è una donna di ottantaquattro anni della quale non sono state ancora rese note le generalità, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese la donna stava camminando in strada quando un mezzo che si occupa della raccolta dei rifiuti, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'ha urtata all'altezza di un supermercato di zona. Un impatto violento, che non le ha lasciato scampo. L'anziana è praticamente morta sul colpo, a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate nell'incidente. La scena è avvenuta davanti agli occhi dei passanti, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dell'ambulanza.

Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia municipale e della Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità di chi era alla guida del mezzo. Per agevolare l'arrivo dei soccorsi e i rilievi la strada è stata chiusa, fino al termine dell'intervento. I cittadini in auto si sono informati tramite i gruppi Facebook della città di cosa fosse accaduto, spiegano che la circolazione era bloccata in prossimità di viale Europa e c'erano diverse macchine di polizia e carabinieri. Terminate le verifiche e rimossa la salma dalla carreggiata, la circolazione è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni. Solo domenica scorsa a Roma sul Lungotevere Flaminio un'altra donna, Gaia Burba, è morta a quarantanove anni, travolta da un'auto all'altezza di Piazza Gentile da Fabriano.

A commentare la drammatica vicenda il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando: "A nome dell'amministrazione comunale e di tutta la città esprimo vicinanza nei confronti dei familiari della nostra concittadina che questa mattina è rimasta vittima di un tragico incidente stradale in viale Europa – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook – Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare, ma confidiamo che su questo faranno piena luce gli organi inquirenti. In questo momento di grande dolore ci stringiamo attorno al dolore dei familiari, a cui rivolgo le più sentite condoglianze".