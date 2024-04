video suggerito

Camion dei rifiuti travolge un sottopasso al Casilino, distrutto il solaio della palazzina Questa mattina un autocarro con braccio ha abbattuto l’arco di un palazzo in via Valentino Banal 8, nel V municipio di Roma, tra Torpignattara e Centocelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Due screenshot del video pubblicato da Welcome to Favelas

Un camion Ama per il ritiro del vetro munito di gru ha travolto il solaio di una palazzina in via Valentino Banal 8, in zona Casilino 23, poco dopo le 9.30. Sul posto sono intervenute questa mattina le pattuglie del V gruppo Prenestino dei vigili urbani di Roma che hanno chiuso al traffico anche via Checco Durante. Si registrano solo danni ai veicoli per la caduta dei calcinacci del solaio, non ci sono feriti.

L'impatto tra l'autocarro e il sottopasso è avvenuto subito dopo l'incrocio con via Checco Durante, nel V municipio del comune di Roma, fra la zona di Torpignattara e il Parco Archeologico di Centocelle. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il video pubblicato sui social

Il video del momento dell'impatto è stato ripreso e pubblicato sul profilo Instagram dalla pagina di Welcome to Favelas e ha immediatamente ricevuto molti commenti e reazioni. Come scrivono dal profilo, l'autista avrebbe potuto richiudere la gru e non c'è un motivo per guidare con il braccio aperto del mezzo perché si rovina in questo modo l'ingranaggio che lo fa girare. Un errore che è costato caro al guidatore del camion.

Le reazioni nei commenti del video

"Questa è la conseguenza di quando prendono i raccomandati ai concorsi anziché quelli con i requisiti e competenze", scrive qualcuno aggiungendo un emoji arrabbiata vicino la frase. "Non sono professionisti, sono presi dalla strada", scrive un altro. "Per qualsiasi lavoro pretendono anni di esperienza e poi lasciano guidare camion dal peso di tonnellate a chi non lo sa fare", risponde un altro ancora a cui fa eco un ennesimo commento. "Roma è in preda al delirio delle persone che non ce la fanno più a viverci, me compreso". Ma non manca l'ironia. "Saranno contenti gli inquilini", commenta un utente. "Ci vuole cervello per camminare con la gru alzata eh", è il pensiero di un altro che aggiunge un emoji sorridente al commento.