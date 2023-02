Gaia Burba investita mentre attraversava la strada sul Lungotevere: è morta a 49 anni Burba stava tornando a casa a piedi, quando è stata investita da una Fiat Punto. Al volante c’era un uomo di 69 anni, risultato negativo all’alcol test. La donna è sembrata fin da subito gravissima.

A cura di Enrico Tata

Gaia Burba è morta a 49 anni dopo quasi venti ore di agonia in ospedale. Ieri sera, intorno alle 20.30, è stata investita mentre si trovava sul lungotevere nei pressi di piazza Gentile da Fabriano, a pochi passi dallo stadio Olimpico. Burba stava tornando a casa a piedi, quando è stata investita da una Fiat Punto. Al volante c'era un uomo di 69 anni, risultato negativo all'alcol test. La donna è sembrata fin da subito gravissima. Soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. È morta dopo una notte di agonia e alle 7 di questa mattina è stata dichiarata morta. Gaia Burba era una regista di grandi eventi e aveva fondato l'agenzia Live Comunication.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti del II Gruppo Parioli, la donna è stata investita quando stava attraversando il lungotevere sulle strisce pedonali. Il conducente, secondo le testimonianze, si sarebbe immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Le condizioni della signora, come detto, sono sembrate molto gravi fin da subito. Trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli, i medici non hanno potuto fare niente per salvarle la vita.

