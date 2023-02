Auto investe una donna sul Lungotevere Flaminio: è morta in ospedale Ha lottato diverse ore tra la vita e la morte, stamattina il decesso. Non ce l’ha fatta la 49enne investita ieri sera da un’auto in Largo Gentile da Fabriano.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna di quarantanove anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un'auto sul Lungotevere Flaminio in Piazza Gentile da Fabriano. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, domenica 5 febbraio, davanti al Ponte della Musica. Secondo quanto ricostruito finora erano circa le 20.20, la donna stava camminando in strada quando la macchina, una Fiat Punto, guidata da un uomo di sessantanove anni, l'ha travolta. L'automobilista si è subito fermato a prestarle soccorso, in attesa che arrivassero i paramedici. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che l'ha soccorsa e trasportata con in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov'è arrivata in condizioni gravissime.

La donna è morta dopo alcune ore in ospedale per le gravi ferite

La paziente ha lottato diverse ore tra la vita e la morte, il decesso è sopraggiunto stamattina. I medici, nonostante i tentativi, non hanno purtroppo potuto salvarle la vita, a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito l'accaduto. Dalle prime ricostruzioni fatte pare che la donna stesse attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali. Il conducente sottoposto come da prassi in questi casi ai test per la verifica della presenza di alcol e droga nel sangue è risultato negativo.

Stamattina frontale in galleria sulla Braccianese

Stamattina c'è stato un incidente nella galleria su via Braccianese in direzione Bracciano. Un sinistro che fortunatamente non ha avuto esiti mortali, né feriti che rischiano di morire, ma il bilancio è stato un uomo in codice arancione, trasportato in ambulanza all'ospedale San Pietro. Due auto si sono scontrate frontalmente, la strada è stata chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi cella polizia locale del Gruppo Montemario, poi riaperta nel corso della mattinata.