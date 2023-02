Incidente frontale in galleria sulla Braccianese: un ferito Un ferito in codice arancione è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamattina in galleria su via Braccianese. La strada è stata riaperta.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente su via Braccianese (Foto del Comitato di Quartiere "La Giustiniana & Dintorni")

Incidente lungo via Braccianese, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Il sinistro è avvenuto oggi, lunedì 6 febbraio, nella galleria in direzione Bracciano. Come appreso da Fanpage.it fortunatamente non si tratta di un incidente dall'esito mortale o con feriti che rischiano di morire. Un uomo ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche ed è stato trasportato in codice arancione all'ospedale San Pietro. A scontrarsi sono state due vetture, la dinamica è ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della polzia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano sull'accaduto. Erano circa le ore 7.35 quando le due macchine, una Renault Captur e una Volkswagen Polo si sono urtate.

Via Braccianese chiusa e riaperta

Ricevuta la chiamata d'emergenza sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso una delle persone presenti nelle due auto, lo ha preso in carico e lo ha trasportato al pronto soccorso. Affidato alle cure dei medici, è stato sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Inevitabili i disagi alla circolazione lungo via Braccianese e nella galleria, con traffico e code. Via Braccianese è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato dall'incidente, per agevolare le operazioni di soccorso alle persone rimaste coinvolte e consentire i rilievi in sicurezza. Presenti gli agenti del Gruppo Montemario, che hanno svolto i rilievi di rito e gestito la viabilità su strada. Terminato l'intervento e liberata la carreggiata dai due veicoli incidentati, via Braccianese è stata riaperta intorno alle ore 11, la cicolazione è tornata progressivamente alla normalità nell'arco della mattinata, senza particolari ripercussioni.